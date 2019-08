Congo-Kinshasa: L'Abbé Recteur Emmanuel Eyenga exhorte les lauréats à toujours porter plus haut l'étendard de l'IFAD

Comme partout sur le territoire de la RD Congo, les instituts supérieurs et universités ont procédé à la clôture solennelle de l'année académique 2018-2019.

L'Institut Facultaire de Développement (IFAD) dirigé de main de maître par le Professeur abbé Emmanuel Eyenga Liongo Djoli n'a pas dérogé à la règle. Membres du Comité de gestion et du corps académique, distingués invités, membres de famille, étudiantes et étudiants ont répondu, massivement, présent à ce grand rendez-vous au cours de cette journée de mercredi 31 juillet 2019.

Situé sur l'avenue Saïo dans la commune de Kasa-Vubu, l'IFAD a aussi connu une ambiance festive à l'occasion de tourner la page académique 2018-2019. Cette Institution a, une fois de plus, respecté les recommandations du ministère de tutelle relatives à la durée normale de l'année académique. C'est un motif d'honneur et de satisfaction pour le Comité de Gestion.

Au cours de cette grande cérémonie organisée la veille de ses 35 ans de sacerdoce, l'Abbé Recteur Emmanuel Eyenga a prononcé un discours pathétique. Après quelques hommages et le mot de bienvenue, cet orateur a rappelé à l'assistance que l'année académique 2018-2019 n'a pas été facile à son début en raison du climat de turbulence et d'agitation suscité par la situation politique très instable en plein processus électoral.

«L'instruction comme base du développement de toute société», c'est le thème choisi ce jour personnellement par Emmanuel Eyenga Liongo Djoli, un éminent philosophe. Celui-ci a, dans son allocution, mis un accent particulier sur l'instruction en ces termes : «L'instruction s'occupe de l'acquisition des connaissances nouvelles, du savoir et de la culture pour aboutir à des découvertes et des inventions. L'instruction fait appel au jugement, à l'esprit critique, à la capacité de réflexion consciente, à l'ouverture...

L'instruction s'oppose à l'obéissance aveugle, à l'acceptation gratuite, au conditionnement, à la naïveté, à l'esprit grégaire ou moutonnier ... Tout le monde est d'avis qu'aucun pays au monde ne peut se développer sans la participation des hommes instruits. En effet, la soif de l'instruction n'est pas moins déprimante que la faim d'aliments. Un analphabète est comparable à un sous-alimenté. L'instruction constitue pour ainsi dire le gage de l'intégration sociale et de l'enrichissement personnel. Pour la société (pays), c'est l'instrument privilégié de progrès économique et de développement. La force d'un pays, dit-on, ne se mesure pas seulement aux richesses qu'il regorge, mais aussi et surtout au degré d'instruction qu'il assure à ses filles et fils.»

Le total de 21 gradués et 21 licenciés célébrés avec faste à l'IFAD sont issus des Facultés suivantes : Sciences et Techniques de Développement ; Sciences de Santé ; Sciences de l'Information et de la Communication ; Informatique de Gestion. L'innovation apportée cette année jubilaire où le Recteur Eyenga signe son grand retour dans cet établissement catholique, c'est l'inauguration du studio école de radio et télévision de l'IFAD. Il y a aussi la parution du deuxième numéro de la revue scientifique «PROGRESSIO».

Enfin, le Professeur abbé Eyenga a invité les lauréats à toujours porter plus haut l'étendard de l'IFAD et de ne pas être des quémandeurs d'emplois mais plutôt des créateurs d'emplois. Dans une ambiance très conviviale, s'est achevée cette cérémonie grandiose. Rendez-vous fixé à la prochaine rentrée académique à mi-octobre.