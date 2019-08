Congo-Kinshasa: Sénat - Alexis Thambwe Mwamba officiellement aux commandes

Elu après un scrutin rempli de surprises, le nouveau bureau définitif chapeauté par Alexis Thambwe Mwamba a pris ses fonctions de la Chambre haute du Parlement le mercredi 31 juillet 2019, après une remise-reprise avec le bureau provisoire qu'a dirigé pendant trois mois, le plus âgé de sénateur, Léon Mamboleo Mughuba.

Installé depuis le mois d'avril dernier, le bureau provisoire, composé du plus âgé des sénateurs, Léon Mamboleo, et de deux benjamines, Marie-Josée Sona Kamitatu ainsi que Victorine Lwese, a, en effet, vidé les trois missions lui assignées par la Constitution, dans son article 114 qui souligne que "le bureau provisoire a pour objectif de concourir à la validation des mandats de nouveaux élus, l'élaboration et l'adoption du Règlement intérieur ainsi que l'élection et installation du bureau définitif". Et, il les a bouclées à l'issue de l'élection tenue le samedi 27 juillet 2019 ayant donné pour Président du bureau définitif, Alexis Thambwe Mwamba, premier et deuxième Vice-président, Samy Badibanga et John Tibasima, Rapporteur et Rapporteur adjointe, Kaumba Lufunda et Marie-Josée Sona Kamitatu, ainsi que Questeur et Questeur adjoint, Eric Rubuye et Rolly Lelo Nzazi.

A la fin de la remise-reprise organisée avec solennité, Thambwe Mwamba a tenu la première réunion du bureau définitif pendant près d'une heure. Bien que l'essentiel de cette première discussion, organisée sous la direction du nouveau bureau de cette Chambre des sages, n'ait point été livrée, il s'avère que le nouveau speaker a fait comprendre à ses collègues la quintessence de leur travail au bureau, tout en faisant un état des lieux de leur Chambre et en leur communiquant sa vision. Cette dernière qui, selon son programme, est de faire du Sénat une véritable Chambre des sages, de le moderniser, outre le fait de favoriser de manière idoine la stabilité des institutions.

Cette journée s'est par ailleurs clôturée sur une visite de tous les bureaux du Sénat qui fera désormais office de leur QG de travail.