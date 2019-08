Congo-Kinshasa: Noël Tshiani - "Ruzizi III facilitera l'industrialisation accélérée de la RDC"

Il s'est déroulé, lundi dernier, la cérémonie de signature des accords du projet de construction de la centrale hydroélectrique régionale Ruzizi III, entre la République Démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda.

Présent à cette solennité, Noël Tshiani, un des candidats malheureux à la présidentielle de décembre 2018, a salué cette initiative qui permet, selon lui, aux populations de la RD. Congo d'avoir accès à certaines infrastructures, mais aussi l'électricité. "Il y a moins de 10% de la population qui a accès à l'eau potable et à l'électricité. Ce n'est pas une situation tout à fait acceptable", a-t-il fait savoir.

Pour lui, au-delà des besoins de consommation et de ménage, il s'agit d'une question d'industrialisation car, un pays ne peut pas être industrialisé si l'accès à l'électricité pose problème. Noël Tshiani a également mis le point sur l'intégration intérieure de la RDC qui compte 26 provinces et plus de 80 millions d'habitants dont 10% seulement a accès à l'électricité. Il y a donc des projets qui peuvent permettre aux populations de l'intérieur du pays d'avoir accès à l'électricité d'une façon pérenne. "Je pense qu'on doit, en tant que gouvernement, mettre l'accès sur la finalisation de ce barrage afin que nous puissions donner de l'électricité aux populations congolaises dans ces provinces et cela permettra à tout le monde de vivre mieux et facilitera par la même occasion l'industrialisation accélérée de la RDC", a-t-il soutenu.

Détermination et engagement

Pour Pierre Kangudia, ministre a.i de l'Energie de la RDC, la signature de cet accord marque un jour mémorable pour les Etats de la CPGL car, c'est l'aboutissement d'un long processus de négociation des accords devant régir les relations entre les 3 pays et le consortium IPS-SN Power à qui la mission d'aménagement rapide et d'exploitation de la centrale hydroélectrique a été confié.

Le processus engagé dénote, en effet, de la détermination et de l'engagement des dirigeants de ces 3 pays à trouver, ensemble, des solutions adéquates aux problèmes de déficit énergétique et de développement des populations de la région des Grands lacs. "Sans électricité, il ne peut y avoir de développement", a affirmé le ministre de l'Energie. Il estime que "l'accès de nos population à une énergie fiable permet d'accroître leur productivité, d'améliorer la qualité de vie et de les amener à se détourner du déboisement pour leur besoin en énergie commune".

Signalons que ces accords sont regroupés en trois catégories. D'abord, l'accord entre les 3 Etats Promoteurs du projet. Ensuite, l'accord entre le consortium IPS-SN Power et les partenaires privés qui seront en charge du développement du projet. Et, enfin, l'accord entre les acheteurs de l'électricité qui sera produite par la centrale hydroélectrique et la société de projet constitué par le consortium RDC-Burundi-Rwanda.

Vision de développement

Il appartient donc, avance Noël Tshiani, à la RDC de mettre sur la table sa vision de développement, avec un argumentaire bien fourni qui dicte nos priorités. C'est de cette façon que les bailleurs de fond extérieurs s'y aligneront derrière et pourront identifier le besoin réel de la population congolaise.

Il sied de savoir que le projet Ruzizi III prévoit une centrale hydroélectrique au fil de l'eau située sur la rivière Ruzizi, qui s'écoule du lac Kivu jusqu'au lac Tanganyika en Afrique centrale. Elle délimite la frontière Sud du Rwanda avec la RDC et forme également la frontière entre la RDC et le Burundi. 30 millions de personnes bénéficieront de ce projet dont 70% vivent sous le seuil de pauvreté.

Ruzizi III générera de l'énergie propre et renouvelable, avec un coût estimé de 650 à 700 millions de dollars.

La Banque africaine de développement (BAD), la Banque européenne d'investissement (BEI), l'Union européenne(UE), la KfW, l'AFD et la Banque Mondiale sont les principaux bailleurs de fonds.