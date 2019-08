Congo-Kinshasa: «Mine d'or de pensées positives» - Françoise Blanchard partage la clé d'une vie réussie

A travers son ouvrage «Mine d'or de pensées positives», Françoise Blanchard partage les citations de différents penseurs et auteurs motivateurs qui stimulent et développent les potentialités de ceux qui chérissent l'épanouissement personnel.

REFLECHIR-AGIR-REUSSIR ! Tel est son principe sacrosaint. "La vie est comme un livre. Certains chapitres sont tristes, certains sont heureux et certains sont très intéressants. Si vous ne tournez pas la page, vous ne saurez jamais ce que le chapitre suivant vous réserve", a soutenu l'auteure.

«Mine d'or de pensées positives» est une sélection de 365 pensées et phrases inspirantes des auteurs qui ont été trouvées dans des magazines, sur internet et dans des livres. On y trouve, à titre d'exemple, la citation de Guillaume Lemay Thivierge : « Aime ce que tu fais, c'est ça le bonheur ! », celle de Gary Ryan Blair affirmant que : « Le but ultime d'être en vie est d'évoluer pour devenir la personne que vous étiez destinée à devenir. Le succès dans quelque domaine que ce soit n'arrive pas par accident. C'est plutôt le résultat de décisions délibérées, d'un effort conscient et d'une immense ténacité, tous dirigés vers des buts spécifiques ».

Ces pensées stimulent les amoureux de la lecture à développer leur potentiel, à explorer de nouveaux horizons et les boostent à rechercher le meilleur continuellement. Elles jouent un rôle de détente, répondent aux défis de façon positive. Elles aident également à la prise de conscience à ceux qui ne s'estiment pas à leur juste valeur.

Les règles de vie en recto verso

En 199 pages, cet ouvrage offre de leçon d'humilité de Denise Bombardier, des règles d'une vie réussie, le pouvoir de l'engagement de William Murray, les 5 conseils de Sylvie Boucher pour faire un travail sur soi et changer, les 12 plus grandes richesses de la vie de Mark Matteson.

Françoise Blanchard est secrétaire juridique de formation et femme d'affaires, depuis plus de 50 ans. Fascinée par les pensées, les adages et les proverbes de nature positive, elle continue chaque jour à en regrouper de nouveaux.

Ce livre d'auto-assistance est donc dédié a ceux qui aiment les pensées d'inspiration et chérissent l'épanouissement personnel, mais qui n'ont pas assez de temps pour lire un livre dans son entièreté, notamment à ceux qui comprennent qu'il est important de nourrir son esprit et désirent s'abreuver de la sagesse.