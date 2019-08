Sénégal: Proparco, IFC et la BEI financent la construction de deux nouvelles centrales solaires dans le cadre du programme Scaling Solar

communiqué de presse

Luxembourg — - En finançant la construction de deux centrales solaires au Sénégal, Proparco, IFC et la BEI réitèrent leur engagement au service du développement durable sur le continent africain. Ces deux nouvelles centrales à grande échelle, les 7ème et 8ème construites au Sénégal en moins de 3 ans, illustrent la forte dynamique engagée dans le pays vers une transition énergétique bas carbone.

Proparco, la Société Financière Internationale (IFC, Groupe de la Banque mondiale) et la Banque européenne d'investissement (BEI) ont accordé des prêts d'un montant total de 38 millions d'euros pour la construction et l'opération de 2 centrales solaires au Sénégal. Proparco, forte de l'expérience acquise dans le financement apporté en 2016 pour la construction des centrales solaires Senergy et Ten Merina au Sénégal, a coordonné les interventions d'IFC et de la BEI dans cette opération. IFC apporte une portion du financement grâce au programme de Finland-IFC Blended Finance for Climate.

Ces deux centrales, d'une capacité installée totale de 80MWc, seront construites dans les régions rurales de Kahone et de Touba au centre du Sénégal. Le financement est accordé aux sponsors Meridiam et Engie et au fonds souverain sénégalais Fonsis.

« Grâce au volontarisme du gouvernement sénégalais, à l'engagement des bailleurs de fonds comme Proparco et au savoir-faire des deux spécialistes français des énergies renouvelables que sont Meridiam et Engie, nous faisons de nouveau la preuve du grand potentiel de l'énergie solaire pour améliorer l'accès des Sénégalaises et Sénégalais à une énergie propre, renouvelable et moins chère. » a déclaré Gregory Clemente, Directeur général de Proparco.

Ces projets constituent les 2 premières réalisations au Sénégal du programme Scaling Solar du groupe de la Banque mondiale, dont l'objectif est de promouvoir les investissements dans les énergies solaires dans les marchés émergents. Ainsi, ces projets ont été attribués suite à un appel d'offres international pour lequel les équipes conseil d'IFC ont assisté le Gouvernement du Sénégal.

« Avec la signature de ce financement, le Sénégal démontre de nouveau que l'approche Scaling Solar permet d'obtenir des prix records en attirant des acteurs de premier plan au niveau mondial et en faisant jouer la concurrence. Nous nous réjouissons que de nombreux autres pays, en Afrique et au-delà, suivent cette voie et adoptent ce modèle pour accélérer le développement de l'énergie solaire » a déclaré Aliou Maiga, Directeur régional d'IFC pour l'Afrique occidentale et centrale.

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d'investissement a ajouté : « La banque européenne d'investissement est le plus important bailleur public en termes d'action pour lutter contre le changement climatique. La BEI soutient l'internationalisation des énergies renouvelables et est heureuse de soutenir ce projet d'envergure mondiale au Sénégal avec Proparco et IFC. Les nouveaux investissements dans les énergies renouvelables sont la clé du développement économique et du progrès social en Afrique et par ce projet ambitieux, le Sénégal démontre les avantages d'un investissement dans les énergies propres et l'impact sur l'accès et le coût de l'électricité. »

Un nouvel exemple d'engagement pour un développement bas carbone du Sénégal

Les centrales solaires de Kahone et de Touba devraient permettre à près de 600 000 personnes de bénéficier d'un meilleur accès à une électricité de source renouvelable.

Ces deux projets permettront d'éviter l'émission de 2,2 millions de tonnes de CO2 sur la durée de vie des installations tout en produisant l'énergie la moins chère du pays. Ils contribuent donc ainsi à la stratégie bas carbone du pays ainsi qu'à l'objectif ambitieux du Sénégal d'accroître la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays.

Ils permettront également de créer ou de soutenir plus de 2 300 emplois locaux directs et indirects.

