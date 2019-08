Soudan: Comité des droits de l'homme - Déclaration des événements d'Al-Obied est transparente

Al-Obied — La cheffe de la délégation de Comité des droits de l'homme au sein de la Commission des droits de l'homme, Mme Mona Abu-alazaïm qui a assisté aux enquêtes à la ville Al-Obied a confirmé que la déclaration du Comité de la défense et de la sécurité (CDS) du Conseil militaire de transition (CMT) était claire et transparente et confirmait le sérieux avec lequel le Comité CDS jugeait les criminels.

"Il n'y a personne au-dessus de la loi" a-t-elle dit à SUNA, louant le peuple de la ville d'Al- Obied et leur lutte pour la justice et pour dévoiler l'identité des criminels, présentant leurs condoléances aux familles des martyrs et souhaitant aux blessés un prompt rétablissement.