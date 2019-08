Sénégal: Partenariat ANAQSUP-CNOSP pour un meilleur accompagnement des élèves et des étudiants

Saly-Portudal (Mbour) — L'Autorité nationale d'assurance-qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (ANAQ-SUP) et le Centre national d'orientation scolaire et professionnel (CNOSP) sont en train de travailler pour consolider leur partenariat autour de l'accompagnement des élèves et étudiants dans le cadre du choix des offres de formation, a appris l'APS.

"Nos deux structures veulent consolider un partenariat autour de l'accompagnement des élèves et étudiants dans le cadre du choix des offres sur lesquelles travaille l'ANAQ-SUP, mais aussi et surtout à l'accréditation des programmes et à l'habilitation des structures de formation au niveau du supérieur", a notamment dit le psychologue-conseiller, Babacar Sène, responsable du Bureau formation et recherche action au CNOSP.

Il s'exprimait jeudi à Saly-Portudal (Mbour, ouest), à la clôture d'un atelier national d'information et de partage avec les services d'orientation scolaire et professionnelle du ministère de l'Education nationale, à savoir le Centre national d'orientation scolaire et professionnelle (CNOSP) et les Centres d'académiques d'orientation scolaire et professionnelle (CAOSP) sur l'assurance qualité et les réformes dans l'Enseignement supérieur.

"Cette activité nous permet de mieux outiller les professionnels de l'orientation dans l'accompagnement des apprenants pour un bon choix de formation, surtout des opérateurs de formation. Elle permet aussi à nos services d'orientation d'être plus efficaces dans leurs actions", a expliqué M. Sène.

Selon lui, "l'information scolaire et professionnelle est plus que déterminant et elle tourne, principalement, autour des filières de formation".

"Puisqu'on est dans la surinformation et souvent dans la fausse information, il est important que les jeunes soient bien informés des opérateurs qui sont en phase avec les normes de qualité dans le cadre de l'offre de formation", a-t-il ajouté.

Si les psychologues-conseillers sont bien outillés, ils pourront accompagner les étudiants et les élèves à bien choisir les formations mais aussi les opérateurs de formations qui offrent des services de qualité, a-t-il poursuivi.

"Nous recevons les étudiants dans nos services et de manière générale, on note souvent un manque d'information sur, non seulement les offres de formations, les contenus et les débouchés", a-t-il indiqué.

Le directeur du CNOSP, Macodou Dièye, juge cette collaboration entre les ministères de l'Enseignement supérieur et l'Education nationale à travers leurs structures précitées "très fructueuse".

Pour lui, le fait d'étendre cette rencontre à toutes les académies permettra de démultiplier les connaissances et aptitudes acquises, et d'élargir la gamme de compétences des psychologues-conseillers dans le cadre de l'accompagnement à l'insertion et aux projets personnels et professionnels.

Selon la chargée de communication de l'ANAQ-SUP, Marième Sambe, la rencontre, qui a duré deux jours, a permis une meilleure compréhension des mécanismes de sélection des établissements habilités et des diplômes reconnus par l'Etat du Sénégal.