Ile Maurice: Impôt sur le revenu - L'heure du calcul de la taxe

Voici revenu le mois d'août et le moment pour les milliers d'employés des secteurs privé et public de remplir leur Employee Declaration Form (EDF), qu'ils doivent soumettre à leur employeur dans les prochains jours.

En retour, l'employeur devra calculer le Pay as You Earn (PAYE) sur la base des exemptions et déductions réclamées par ses employés. Ceux dont le salaire mensuel est inférieur à Rs 50 000 seront taxables à 10 %, alors que, pour ceux dont le revenu est supérieur à Rs 50 000, la taxe imposée sera de 15 %.

Comme chaque année, les abattements fiscaux ont connu une hausse qui varie de Rs 5 000 à Rs 45 000. Un individu a droit à Rs 310 000 comme abattement. Un employé avec un dépendant bénéficie d'une exemption de Rs 420 000. Pour deux dépendants, l'exemption est de Rs 500 000 ; pour trois, Rs 550 000 ; et Rs 600 000 pour quatre dépendants et plus.

La déclaration d'impôts débute à la mi-août

La nouveauté pour cette année financière est que le propriétaire d'un véhicule électrique aura droit à une déduction sur son investment allowance pour l'achat d'un chargeur électrique.

Par ailleurs, l'exercice de déclaration d'impôts pour l'année financière 2018-2019 débutera vers la mi-août. Cette année encore, la Mauritius Revenue Authority (MRA) mettra l'accent sur le service électronique. L'an dernier, la MRA avait reçu environ 185 000 fiches par voie électronique. La date butoir pour remplir sa feuille d'impôt est le lundi 30 septembre 2019.