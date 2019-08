Madagascar: Université de Toamasina - Une rentrée unique pour toutes les facultés

Un plan de redressement est en cours de mise en œuvre depuis l'arrivée du nouveau président de l'Université de Toamasina. Il vise à instaurer une rentrée universitaire unique qui commence le mois de janvier et se termine en octobre

Le dialogue est en train de faire du miracle à l'université de Toamasina. Après presque six années de perturbation avec presque deux années blanches, la sérénité y revient petit à petit. Depuis l'arrivée du nouveau président Conscient Zafitody en avril, un plan de redressement a été élaboré et mis en œuvre en concertation avec les enseignants. Objectif : rattraper les retards accumulés et mettre en place un calendrier universitaire unique pour toutes les facultés et instituts. Ainsi, à partir de l'année prochaine, une année universitaire de dix mois qui commencerait le mois de janvier et qui se terminera en octobre est envisagée. « Nous espérons pouvoir rattraper tous les retards au mois de décembre. Une rentrée unique est ce que les parents et les étudiants attendent. L'année universitaire doit être bien précise, c'est-à-dire qu'il faut commencer à une date précise et terminer également à une date précise », précise Conscient Zafitody qui vient de passer du cap des 100 jours à la tête de l'université de Toamasina.

L'adhésion de toutes les parties prenantes constitue un des piliers de la méthode de gestion du président Zafitody. La réalisation de ce projet de calendrier unique dépend beaucoup de l'absence d'une éventuelle grève des enseignants, des étudiants ou du personnel administratif et technique. Mais il semble être sur la bonne voie puisqu'il y a trois semaines, par exemple, une grève des étudiants a été évitée grâce au dialogue. » Nous allons mettre en place une plateforme de dialogue qui sera consultée à chaque fois où une grande orientation ou une grande décision doit être prise. Tout doit être discuté et c'est la clé pour éviter toute forme d'incompréhension et de malentendu, afin d'éviter une éventuelle grève », a-t-il précisé.

C'est également grâce à l'adhésion des enseignants qu'une solution pour résoudre le problème de manque d'effectifs au niveau des enseignants est en cours de réalisation. Il s'agit d'accélérer la formation doctorale qui est indispensable pour les enseignants à l'université. Un soutien sera également donné aux maîtres de conférences pour qu'ils puissent publier les dix articles exigés par le texte ,avant de présenter leurs thèses de doctorat et devenir professeur. « C'est un des projets phares et une priorité absolue de l'université de Toamasina », a affirmé le président.