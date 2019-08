Madagascar: Salon des jeux de société - Quinze jours de distraction à l'Alliance Française de Tananarive

Ce début de mois d'août commence bien pour les adeptes de jeux de société. Ils vont se régaler. Une occasion de rencontrer des nouveaux challengers et de se faire des amis.

L'AfT Andavamamba en collaboration étroite avec plusieurs fédérations de jeux et loisirs organise la 24e édition du Salon des Jeux de Société, une tradition de la maison depuis 1996. Cet évènement regroupe les amateurs de ces jeux.. Cette année, le salon des jeux de sociétés commencera le 6 août et ne sera clôturé que le 19 août.

Selon les organisateurs : « l'histoire du Salon des jeux de société a débuté il y a 20 ans, lorsqu'un membre du club d'échecs de l'Alliance française a fait part de son intention de promouvoir un jeu de son invention. D'où, l'idée d'un Salon des Jeux où toutes les disciplines cérébrales seront réunies, et où les gens pourront apprendre, jouer et concourir. Ainsi, Marcel Razafindrabe, l'inventeur en question, Jaona Razafimahefa, Président du club « Echecal », et Manitra Razafindrabe, Directeur Technique National de la Fédération Malagasy de Jeux de GO, ont fait appel aux différentes fédérations concernées (go, fanorona, scrabble, bridge, échecs) pour monter l'évènement ». Cette 24e édition du Salon de jeux de société réunira plusieurs disciplines : basiques, traditionnelles et contemporaines. Les participants joueront aux échecs, aux jeux de dames, au Go, au Fanorona, au Katro, aux Uno, aux mille bornes, au Sudoku et à tant d'autres encore.

En réalité, cet évènement s'articule autour de trois devises dont la promotion de la culture malgache, ainsi que le développement personnel et citoyen. Le Salon de jeux de société a pour but de proposer des activités aux jeunes qui n'ont pas les moyens de partir en vacances et qui veulent se divertir, mais qui n'ont pas la possibilité de trouver une distraction.