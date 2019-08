Madagascar: Développement local - Des trésoriers communaux pour améliorer la gouvernance locale

14 trésoriers communaux issus des Communes de la région Analamanga sont désormais opérationnels, suite à une formation à l'INDDL (Institut national de la décentralisation et du développement local).

Il ne s'agit que de la première promotion, car en tout, 85 Communes d'Analamanga, Boeny et Diana bénéficieront de cette formation octroyée par l'INDDL et PRODECID (Projet de développement communal inclusif et de décentralisation), financée par la Coopération allemande GIZ. « Ils ont été formés, entre autres, en Informatique, Marché public, Comptabilité publique, Finances publiques, éthiques, etc. Ceux des autres régions (Boeny et DIANA) feront l'objet d'une autre cérémonie officielle de certification, ultérieurement.

Cette initiative a pour but de renforcer les capacités opérationnelles et administratives des 85 Communes bénéficiaires, à travers la composante 3 « appui institutionnel et cadre national », et de l'INDDL du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (MID), pour la professionnalisation des cadres communaux sur la base de leurs référentiels de métier respectifs », ont indiqué les responsables auprès de la GIZ, lors de la cérémonie officielle de certification, qui s'est tenue mercredi dernier au Motel Anosy.

A noter qu'auparavant leur certification, ces Trésoriers communaux ont déjà témoigné d'une forte expérience sur terrain, avant de suivre cette formation en salle, suivie d'un test de connaissance et la présentation d'une initiative de projet.