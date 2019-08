Madagascar: Football / BAREA - Transferts de quatre joueurs en France et au Qatar

Le mercato bat actuellement son plein et ce jusqu'au 2 septembre. Après la Coupe d'Afrique des Nations, nombreux internationaux malgaches se sont engagés avec de nouveaux clubs. Si quatre joueurs ont déjà officialisé leur transfert à savoir Jeremy Morel, Thomas Fontaine, Dimitri Caloin et Ibrahim Amada, d'autres joueurs approchés par des agents en Egypte attendent encore que leur dossier soit bouclé.

Ibrahim Amada s'envole à Al-Khor au Qatar

Joueur clé des Barea lors de la CAN 2019 en Egypte, le milieu de terrain, Ibrahim Amada ayant évolué au MC Alger quitte son club et signe avec Al-Khor au Qatar. A un an de la fin de son contrat où il a été élu meilleur joueur de la saison avec son club, Ibrahim s'envole dans le pays du Golf. Le club coaché par Laurent Banide va collaborer avec l'international malgache pendant deux ans. Ce club qui a été classé 11e du dernier du championnat qatari. Il va rejoindre ses coéquipiers en préparation aux Pays-Bas. Formé à l'Akademia Ny Antsika Antsirabe, Amada quitte le championnat algérien après plus de huit ans passés dans six clubs différents. Il est arrivé en janvier 2011 à la JS Kabylie avant de jouer une saison à l'AS Khroub, puis rejoindre l'USM El Harrach durant trois saisons. Il a rejoint les rangs de l'ES Sétif entre 2015 et 2017 et a remporté le titre de champion d'Algérie. Il a inscrit 14 buts en 170 matchs de championnat. Ibrahim a été toujours titulaire tout au long de la CAN où il a inscrit l'un des plus beaux de la compétition contre la République Démocratique du Congo en huitièmes de finale.

Dimitri Caloin rejoint FC Villefranche

Dimitri Caloin, l'ancien joueur des Herbiers vient de signer au FC Villefranche Beaujolais en national pour la saison 2019-2020. Le FCVB a fait appel à l'expertise de ce géant de 1m92. Formé au Toulouse FC avant de rejoindre le Limoges FC le 1 juillet 2010 jusqu'au 1 juillet 2017 où il a été capitaine de l'équipe. Il est passé au SO Cholet en 2017 avant de rejoindre les Herbiers en 2018 pour une saison. International malgache avec six sélections, l'ancien capitaine du Limoges FC a endossé pour la première fois le maillot des Barea lors du match contre le Soudan. Caloin a connu le N1, avec Cholet, que le N2, avec les Herbiers la saison passée. « Dimitry est aussi un bon joueur de ballon, ce n'est pas juste un bucheron. Mais il va aussi nous amener de l'impact et de la polyvalence, dans un registre un peu similaire à Nico Burel, qui nous a quitté cet été« , commente Alain Pochat. Son club, sa campagne 2019-2020 ce jour au stade Armand-Chouffet face à un des gros poissons du National 1, l'US Boulogne Cote-d'Opale.

Jérémy Morel signe à Rennes

Il est l'une des stars des Barea à la CAN, même s'il n'a joué que deux fois en tant que remplaçant lors des huitièmes de finale contre la RDC et les quarts contre la Tunisie. En fin de contrat avec l'Olympique de Lyon depuis le 1er juillet, l'international malgache de 35 ans a signé à Rennes pour une saison. « Je suis très enthousiaste et fier de rejoindre le Stade Rennais, s'est enthousiasmé le défenseur sur le site Internet du club breton. Je vais faire le mieux possible pour apporter mon expérience au club. J'avais plusieurs sollicitations mais, sportivement, je me voyais plus ici. J'espère avoir fait le bon choix » , a-t-il déclaré. Ce défenseur surnommé « Ramorel » par ses coéquipiers des Barea a été formé à Lorient (2003-2011). Il a porté les couleurs de l'Olympique de Marseille de 2011 à 2015. Après quatre ans avec le club phocéen, il a signé avec Lyon de 2015 à 2019.

Thomas Fontaine s'engage à Lorient

Thomas Fontaine a émerveillé le public malgache à la CAN même s'il a marqué contre son camp en quarts de finale contre la Tunisie. Après une saison en Ligue 1 avec le Stade de Reims, Thomas Fontaine, le défenseur central vient de rejoindre le de FC Lorient évoluant en Ligue 2. Il s'est engagé jusqu'en 2022 avec les Merlus. Lui qui connait bien la Ligue puisqu'il a déjà évolué dans ce championnat auparavant avec 157 matchs au compteur. «Thomas est un joueur avec beaucoup d'expérience en Ligue 2 avec un fort leadership et doté d'un excellent pied gauche. Ces différents passages à Tours, Auxerre et Clermont, clubs dans lesquels il était titulaire et également capitaine, le prouvent. Il fait un choix fort de quitter la Ligue 1 pour relever un challenge excitant avec Lorient. Je suis heureux qu'il nous rejoigne aujourd'hui» souligne, Christophe Pélissier.