Madagascar: Une démocratie - en devenir

C'est un climat politique apaisé que Madagascar vit actuellement.

Il est loin le temps des turbulences passées où l'opposition s'exprimait parfois de manière violente. Une page semble s'être tournée après la dernière élection présidentielle Le régime est solidement installé Il a une majorité parlementaire stable, mais il doit tenir compte d'une opinion publique qui ne se prive pas de donner son avis. Il a un cap à maintenir, mais il lui faut agir avec prudence malgré le fait qu'il a tous les atouts en main.

Le régime, à la différence de celui qui l'a précédé, est à l'écoute des critiques qui sont lancées. Il sait faire la part des choses et il rectifie le tir quand une décision est très mal perçue par l'opinion publique. Ce fut le cas pour le PSE ; Actuellement,, la question du report des élections communales fait débat. On prête au pouvoir la volonté de repousser très loin la date des élections et de mettre en place des PDS. Certains subodorent une manœuvre politique, mais jusqu'à présent rien n'est décidé. Les opinions exprimées par des citoyens sur le réseaux sociaux sont partagées, mais elles sont la manifestation d'une certaine défiance vis-à-vis de l'équipe dirigeante.

Cette dernière doit être à l'écoute des remarques et des propos parfois acides qui sont tenus par des citoyens. Pour le moment, le président de la république, le premier ministre et le gouvernement sont muets. On ne connaîtra leur réponse qu'au sortir du conseil des ministres ou de gouvernement. La décision qui sera prise aura été profondément murie. Notre démocratie en est encore à ses premiers balbutiements. Elle est encore en devenir. Elle doit tenir compte de la diversité des avis qui sont parfois pleins de bon sens.

L'opposition prend ses marques. La loi sur son statut va être discutée lors de la session extraordinaire du parlement. Le TIM veut devenir l'opposant officiel du régime, ce que lui contestent ses détracteurs. Si cela est effectif, le dialogue pouvoir-opposition sera intéressant à suivre.