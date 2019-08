Madagascar: Au Carlton - Le premier "Salon du secteur privé de la santé", ce jour et demain

L'initiative est inédite : un Salon du secteur privé de la Santé, qui se tient les 2 et 3 août 2019, à l'hôtel Carlton. Placé sous le thème « Travaillons ensemble pour une meilleure santé pour tous », ce premier Salon du secteur privé de la santé est initié par le projet Renforcement des résultats de santé par le secteur privé Plus (SHOPS Plus), financé par l'USAID Madagascar. L'objectif étant d'optimiser le potentiel du secteur privé de la santé et de stimuler l'engagement des secteurs publics et privés pour un meilleur résultat dans le domaine de la santé.

Une trentaine d'exposants répondront présents à ce salon. Il s'agit principalement d'acteurs représentatifs des secteurs prestations de soins, entreprises de santé, fournisseurs de produits et de services de santé, mais également des banques et des partenaires d'appui du privé qui oeuvrent pour la promotion de leurs secteurs d'intervention respectifs en vue d'une meilleure visibilité par rapport à la place qu'ils occupent dans le système de santé.

Ce salon sera ainsi un espace d'expression pour les experts du secteur privé et public , qui auront l'opportunité de partager leurs expériences dans le but de s'acheminer vers de meilleures approches pour améliorer la santé de la population à Madagascar . Des thèmes divers, tels l'engagement public-privé, le financement de la santé, la qualité des soins et l'entrepreneuriat en santé, seront entre autres, abordés durant ces deux jours de salon. Les participants recevront les dernières mises à jour et des formations gratuites proposées par des experts nationaux et internationaux à l'endroit des prestataires de soins, médecins, sages-femmes et infirmiers travaillant dans le secteur privé, ainsi que les gestionnaires de formations sanitaires privés. Notons enfin la présence de deux banques partenaires de SHOPS Plus qui proposeront des produits adaptés au secteur santé. Le premier "Salon du secteur privé de la santé" fermera ses portes demain en fin de journée.