Congo-Kinshasa: Benny Ndombe - «Je veux devenir une nouvelle étoile de la musique congolaise»

La musique congolaise dans toute sa diversité n'a pas lâchée de surprendre avec de nouvelles pépites dont Benny Ndombe, artiste musicien et danseur professionnelle de nationalité congolaise. Habitant la commune de Ngaliema, il est plus que déterminé à atteindre le sommet, en offrant à la scène musicale de bonnes chansons mixées aux pas de danse intéressants.

Ce jeune chanteur soutient, au cours d'un entretien, qu'il se bat pour pouvoir gagner une renommée afin d'être compté parmi les grands artistes congolais.

« Je me suis toujours battu pour être au top de ma forme avec une musique de différentes couleurs. Et, ajoutée à cela, la danse qui fait de moi un artiste complet. Je veux que le monde entier sache que je voudrais devenir une nouvelle étoile de la musique congolaise et pourquoi pas africaine, mais cela ne peut être possible que grâce à l'appui de mélomanes», a-t-il dit. Toutefois, Benny Ndombe ne néglige pas l'apport de toute personne de bon cœur dans sa musique.

En effet, il invite les mélomanes à pouvoir le soutenir, en écoutant ses chansons. «J'appelle tous les congolais de continuer à me soutenir et à consommer mes sons. Je fais toujours un effort d'ajouter une plus-value à ma touche musicale», a-t-il ajouté.

Pour l'instant, l'artiste est en plein tournage de son clip "Everyday", essentiellement dédié à la femme africaine. Et, sauf changement de dernière minute, ce tube pourrait être sur le marché dans quelques jours.

Pendant ce temps, il est partagé entre la discographie et les productions scéniques. Ce 16 août 2019, Benny Ndombe est attendu pour un show live au Lounge Bar "Sixty Five, dans son fief natal, la commune de Ngaliema.

Zoom

Benny Ndombe a commencé sa carrière depuis 2004 avec l'appui de son grand frère Zogor Ndombe, en faisant du break danse. En 2009, il intègre le groupe DM16 de Binza Ozone, à Ngaliema. C'est là que l'artiste a pris son envol, en accordant des chorégraphies dans différentes chansons, des styles Rap, RNB, Ndombolo, etc. Déjà à 24 ans, Benny Ndombe participe dans plusieurs organisations musicales dont la célèbre télé réalité «Vodacom best of the best» où il a accompagné professionnellement les candidats dans des chorégraphies.

Ce jeune kinois a été présent dans le clip de « Tout le monde », un des titres à succès de Fally Ipupa ainsi que dans la chanson de Lumino et Mohombi.

Tout récemment, Benny a été sacré vainqueur d'une grande compétition de musique organisée par la maison de production "Empire Meji Record " à Kinshasa.

Il compte à son actif trois singles qui sont disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement, avec des titres comme : « Chiller » et « Motema »