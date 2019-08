Congo-Kinshasa: Université William Booth - La Fondation Rawji octroie la somme de 3.000$ aux lauréats

Le Mardi 30 juillet, l'Université William Booth (UWB) a procédé, dans la salle centrale, à la collation des grades académiques de ses finalistes, marquant ainsi la clôture de l'année académique 2018-2019.

Cette cérémonie a coïncidé avec l'inauguration du terrain de football synthétique, la pose de la première pierre pour la construction d'un amphithéâtre de 600 places et l'ouverture du Centre salutiste. A l'issue de cette manifestation, les meilleurs étudiants majors de chaque promotion, se sont vu octroyer d'un prix de 3.000 $ par la fondation Rawji de la Rawbank.

C'est en présence des corps académique et scientifique ainsi que des quelques hauts cadres du pays que l'Université William Booth a honoré ses étudiants finalistes. Les meilleurs de ces lauréats ont été primés par la fondation Rawji de la Rawbank, question de les pousser à s'organiser dans la vie professionnelle. Aussi, ces présents offerts aux finalistes constituent-ils une motivation pour les étudiants de promotions montantes à pouvoir se concentrer, de plus en plus, aux études.

Focus

Le professeur Dr. Ir. Roger Bimwala Mampuya, recteur de cette institution, a, dans son mot de circonstance, remercié toutes les personnes qui se sont dévouées pour la réalisation des objectifs assignés durant toute l'année 2018-2019. En même temps, il s'est dit fier de ses finalistes. «L'université William Booth est un haut lieu du savoir. Je saisi cette occasion pour remercier toutes les personnes qui se sont dévouées pour l'exécution des objectifs assignés à notre alma mater. L'enseignement dispensé ici est un enseignement de qualité qui permet à nos étudiants de s'insérer, sans grande difficulté, à tous les secteurs de la vie professionnelle. Je suis personnellement très fier d'eux », a-t-il fait savoir.

Dressant le bilan de l'année 2018-2019, le secrétaire général académique a souligné que l'UWB a respecté le calendrier académique tel que prévu par l'enseignement supérieur, étant donné que les cours ont débuté le 15 octobre 2018 et ont pris fin le 8 juin 2019.

Il a fait comprendre que, pour cette année, 1754 étudiants ont été inscrits régulièrement dans cet établissement dont 892 garçons et 862 filles, soit 51 % de garçons et 49% de filles. Cependant, 1386 étudiants, soit 72% se sont inscrits pour la première session.

Amoureuse du savoir, Francisca Numbi, finaliste en graduat en sciences infirmières, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude aux corps scientifique et administratif de cette alma mater pour la formation dont elle est bénéficière. « C'est un réel plaisir et un honneur pour moi de recevoir ce diplôme. Je remercie Dieu car, c'est lui qui est le Maître des circonstances. Le fait de franchir cette étape nécessite beaucoup de sacrifices et je suis très heureuse d'avoir obtenu un diplôme d'une université comme la nôtre. J'encourage ainsi les autres jeunes comme moi de prendre au sérieux leurs études car, c'est la clé de la réussite », lâche-t-elle joyeusement.

Inauguration

Cette année, l'Université William Booth s'est dotée d'une chaine de radiotélévision "RTUS" pour la diffusion d'un programme généraliste basé essentiellement sur l'éducation, la science, l'information, l'évangélisation et ce, dans le respect l'éthique et la déontologie journalistique. La Radio télé Universitaire salutiste, RTUS, permettra aux étudiants des Sciences de l'Information et de la Communication de mettre en pratique les enseignements reçus. En dehors de cette chaine de Télé, il y a également deux laboratoires d'informatiques équipés, un laboratoire biomédical pour la faculté de médecine et pour l'institut supérieur des techniques médicales et enfin d'un centre de Kinésithérapie.