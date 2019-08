Soudan: Le pays participe aux réunions de la Commission arabe des droits de l'homme

Khartoum — La délégation soudanaise présidée par M. Babikir Ahmed Ali Qashi, vice-ministre de la Justice a participé à la 46e session ordinaire du Comité arabe permanent des droits de l'homme, tenue au Caire, avec la participation de représentants des parties concernées dans les pays membres.

La délégation soudanaise a fait une déclaration sur l'évolution de la situation politique au Soudan et sur la révolution soudanaise, soulignant l'attachement du Soudan aux accords internationaux qu'il a ratifiés dans le domaine des droits de l'homme, et expliquant en détail le processus de négociation entre le conseil militaire et tous les acteurs de la scène politique, ainsi que les négociations à Addis-Abeba , faisant référence aux accords conclus entre CMT et FDLC ayant conduit à la signature initiale de l'accord politique, ainsi qu'aux efforts en cours dans les négociations pour parvenir à un accord sur le document constitutionnel.

La délégation a également expliqué l'article 9, intitulé "Les mesures coercitives unilatérales et leurs effets négatifs sur la jouissance des droits de l'homme en République du Soudan" et a évoqué les décisions coercitives unilatérales à la lumière de la violation du droit international et des résolutions des Nations Unies et du Conseil de sécurité tout en abordant les effets économiques de ces sanctions représentés dans un grand danger sur tous les secteurs au Soudan en particulier dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'éducation et dans tous les autres domaines.

La Ligue des États arabes a adopté une approche intégrée et continue pour demander la levée totale des sanctions unilatérales contre le Soudan et le maintien de leur soutien à cet égard, ainsi que pour charger le Secrétariat d'adresser le Groupe arabe au Conseil des droits de l'homme en vue d'adopter une vision unifiée pour soutenir le Soudan au Conseil des droits de l'homme à Genève et de garder l'article à l'ordre du jour de la Commission permanente des droits de l'homme des pays arabes jusqu'à la levée complète des sanctions.