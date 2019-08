Congo-Kinshasa: Rocky Bushiri - Le Belgo-Congolais file en prêt à Blackpool

Acheté par Norwich au début du mercato, Rocky Bushiri est déjà prêté à Blackpool (D3 anglaise). Le défenseur central évoluait l'an dernier à Eupen et a participé à l'Euro U21 avec la Belgique en Italie cet été.

Recruté par les Canaries, il était prévu que le jeune belge d'origine congolaise (RDC) n'ait pas l'opportunité de jouer directement avec l'équipe première, promue en Premier League. Un prêt était à l'étude. Rocky Bushiri évoluera en League One, le troisième échelon du foot anglais, la saison prochaine.

Le Belgo-Congolais ne sera resté qu'un mois à Norwich City. Débarqué d'Ostende début juillet, le défenseur va évoluer cette saison à Blackpool. Les Canaris ont décidé de prêté leur jeune joueur (19 ans) en League One (D3), sans doute pour lui permettre d'avoir plus de temps de jeu et de s'adapter au football britannique. Bushiri, qui s'est lié pour quatre ans à Norwich, était un titulaire indiscutable dans l'esprit de Claude Makelele à Eupen où il était déjà prêté par le KVO.

« Je suis heureux d'être ici car c'est un club avec des ambitions et un nouveau manager, a-t-il réagi sur le site du club, avant d'évoquer qu'il n'a jamais joué en Angleterre et je veux gagner en expérience en venant ici. Je me suis entraîné durant cinq semaines avec Norwich, donc je me sens prêt à jouer. »