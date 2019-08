Nigeria: Victor Osimhen - Le Nigérian évoque les raisons pour lesquelles il a choisi Lille

Il est la dernière recrue en date du LOSC. Victor Osimhen, méconnu du public français, est un jeune attaquant qui souhaite poursuivre sa progression, après avoir explosé aux yeux des plus grands clubs lors de la Coupe du Monde U17 en 2015.

Osimhen veut suivre les traces d'Odemwingie et Enyeama

En effet, Lille tient le successeur de Nicolas Pépé. Alors que l'international ivoirien s'est engagé avec Arsenal, le club nordiste a annoncé ce jeudi la signature de Victor Osimhen. Dans la foulée de l'officialisation de son transfert, l'international nigérian a été présenté à la presse où il a eu un petit mot.

« Le Losc est un très bon club qui mène un projet de qualité et comporte des joueurs de grande classe, encore plus ces dernières années. De grands joueurs nigérians (Peter Odemwingie et Vincent Enyeama, ndlr) ont également joué ici. J'aimerais m'inscrire dans leur lignée et suivre leurs pas. Je suis donc très heureux d'être là et de rejoindre ce grand club qu'est le Losc. Je suis encore jeune, j'apprends et je pense que ce projet me convient parfaitement pour continuer de progresser », confie-t-il sur le site du club.

« Lille est le meilleur club pour moi pour progresser »

Capable de jouer dans l'axe ou sur un côté, l'attaquant nigérian de 20 ans arrive en provenance du Sporting de Charleroi. Il a paraphé un contrat de cinq ans. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé, mais il est estimé à 12 millions d'euros par La Voix du Nord.

« Lille est le meilleur club pour moi pour progresser. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même pour l'équipe avec beaucoup de discipline. J'y mettrai tout mon cœur et j'y arriverai. Lille est l'un des meilleurs clubs de France. Je suis prêt à jouer et à donner le meilleur de moi-même. C'est un rêve d'être là et aujourd'hui je suis fier. J'ai connu des moments difficiles, que ce soit en Allemagne ou en Belgique. Mais le fait de travailler dur m'a amené là où je suis aujourd'hui. Pourquoi Lille plus qu'un autre projet ? C'est sans doute le club qui me convient le mieux concernant les joueurs avec lesquels je vais jouer. Je suis très heureux d'être ici. »

Très prometteur, Victor Osimhen a inscrit 20 buts et distillé 4 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière.