Sénégal/Liberia: Le coach des Lions locaux mise sur l'expérience internationale des U20 contre le Liberia

Dakar — Serigne Saliou Dia, l'entraîneur de l'équipe nationale locale dit compter sur l'expérience internationale des quatre internationaux U20 appelés en renfort contre le Liberia pour obtenir la qualification au second tour des éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2020.

"Ce sont des joueurs qui font partie du groupe de performance pour plusieurs raisons, ils n'étaient pas présents lors de la manche aller (perdue 0-1)" par le Sénégal, a rappelé le technicien, qui attend de ces jeunes footballeurs leur expérience internationale.

Revenant sur Lamine Danfa et Youssouph Badji du Casa-Sports, Ousseynou Niang (Diambars) et Dion Lopy (Oslo FC), il a rappelé que ces nouveaux appelés ont pris part à la CAN et à la coupe du monde de la catégorie.

"Ils ont déjà joué des matchs-couperet et maîtrisent mieux le contexte international", a estimé le technicien au sujet de ces joueurs finalistes de la CAN et quart de finalistes de la coupe du monde de leur catégorie en juin dernier, en Pologne.

Pour Serigne Saliou Dia, un footballeur peut être très fort mais ne pas réussir à se montrer à la hauteur sur le plan international. "Certains sont inhibés par tout le cérémonial qu'il y a autour de ces matchs internationaux, d'où la nécessité d'avoir cette expérience pouvant booster certains", a-t-il expliqué.

Il juge que les quatre jeunes footballeurs appelés en renfort ont les capacités techniques que recherche l'équipe nationale locale battue 0-1 à l'aller et devant prendre le jeu à son compte.

"Nous avons une idée très précise de la qualité et de ce qu'ils peuvent apporter lors d'un match comme celui contre le Liberia où nous devons faire le jeu", a-t-il ajouté.

Le coup d'envoi du match Sénégal-Liberia est prévu ce samedi à 17h, au stade Léopold Sédar Senghor.