Sénégal: Les footballeurs du continent jouent désormais au centre

Dakar — Les transferts des internationaux Idrissa Gana Guèye au Paris-Saint-Germain (élite française) et Nicolas Pépé à Arsenal (élite anglaise) démontrent, s'il en était encore besoin, que les sélections nationales ne sont plus un frein à un épanouissement professionnel.

En mettant sur la table plus de 80 millions d'euros pour s'attacher les services du lauréat du prix Marc-Vivien Foé 2019, récompensant le meilleur footballeur africain du Championnat de France (Ligue 1), Arsenal a confirmé une tendance générale.

Les grosses écuries européennes n'hésitent plus à allonger l'argent et à casser leur tirelire pour engager des internationaux africains, à l'image des Gunners d'Arsenal qui ont réalisé le gros plus transfert avec la signature de Nicolas Pépé.

En début de semaine, c'est le PSG qui a fait signer l'international sénégalais Idrissa Gana Guèye, en provenance d'Everton (Angleterre). Le club francilien, avec Guèye et d'autres, peut continuer à nourrir l'espoir de se faire une place au soleil des clubs européens qui gagnent après avoir fini d'être présents parmi ceux qui comptent.

Au moment où il pourrait perdre sa star brésilienne Neymar qui ne cache plus son envie de retourner au FC Barcelone (Espagne), le club parisien a voulu faire dans la simplicité et l'efficacité en recrutant l'international sénégalais, classé parmi les meilleurs récupérateurs en Europe.

En lui offrant un salaire digne des plus grandes vedettes, le PSG donne tout le crédit qui sied à un footballeur appelé à jouer un grand rôle dans le rêve de grandeur du club sponsorisé par l'Emirat du Qatar.

Le champion d'Europe 2019, Liverpool, avait déjà tracé la voie en n'hésitant pas à se renforcer avec le Sénégalais Sadio Mané, l'Egyptien Mohamed Salah, et plus récemment, le Guinéen Naby Keita.

Les deux premiers, en plus d'avoir largement contribué au titre continental des Reds, font partie avec le Gabonais Pierre Emerick Aubameyang, des meilleurs artificiers de la saison 2018-2019.

Des statistiques qui ont amené l'équipe technique de la FIFA à faire s'asseoir les deux attaquants africains de Liverpool sur la même table que huit autres footballeurs considérés comme les meilleurs de la saison écoulée.

Et au moment où les stars africaines sont aimantées par les plus grosses écuries européennes, des footballeurs ayant refusé le maillot de leur pays d'origine pour, disaient-il, "garder des chances d'évoluer au très haut niveau", sont obligés de revoir leurs ambitions à la baisse.

C'est le cas du champion du monde français Nabil Fékir longtemps courtisé par l'Algérie, championne d'Afrique, qui est obligé de se contenter d'un transfert au Bétis Seville (Espagne), après avoir attendu en vain les cadors européens.

Dans un passé récent, l'Ivoirien Didier Drogba et le Camerounais Samuel Eto'o, s'ils n'ont pas eu le Ballon d'or France Football, avaient réussi à démontrer que les sélections africaines n'étaient pas incompatibles avec le très haut niveau.

Et le Libérien George Weah, Ballon d'or 1995 alors qu'il jouait au Milan AC et qui a accepté les souffrances et les privations avec le petit Lone Star, a profité de cette notoriété pour se hisser à la tête de son pays.