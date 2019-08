Cote d'Ivoire: Recomposition de la CEI - Les sénateurs adoptent le projet de loi en commission

En attendant que l'ensemble des sénateurs se prononcent sur le projet de loi ce 2 août, les groupes parlementaires du Sénat donnent leur position au terme de la session de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales.

Après l'adoption par l'Assemblée nationale, le 30 juillet, c'était au tour de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales (Cagict) du Sénat de se prononcer le jeudi 1er août, à Yamoussoukro, sur le projet de loi relatif à la recomposition de la Commission électorale indépendante (Cei).

Pour ce grand oral face aux sénateurs, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, avait à ses côtés le ministre de la Justice et des Droits de l'homme, Sansan Kambilé.

Avant l'exposé des motifs du ministre Sidiki Diakité, le président du Sénat Jeannot Ahoussou-Kouadio a salué les mérites de ces deux membres du gouvernement pour leur sens élevé des affaires de l'État. Avant de relever que leur passage devant son institution est historique. D'autant qu'ils figurent parmi les premiers membres du gouvernement à subir ce grand oral devant cette chambre haute du parlement de Côte d'Ivoire depuis sa création.

Au terme de l'exposé des motifs, riches en arguments et qui traduit l'ambition du Président de la République d'organiser une élection présidentielle transparente, inclusive et apaisée en 2020, en Côte d'Ivoire. Le groupe parlementaire Rhdp a suivi le ministre dans l'adoption de ce projet de loi de recomposition de la Cei qui s'inscrit dans les recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (Cadhp).

En effet, à l'issue du vote des 16 sénateurs qui composent cette commission, 13 se sont prononcés en faveur du projet de loi et 3 s'y sont opposés. Et ce, malgré les arguments pertinents développés par les deux membres du gouvernement qui ont réussi, il y a trois jours, à convaincre les députés.

Au nom du groupe parlementaire Pdci-Rda du Sénat, Jean Baptiste Pany a lu la déclaration de ce groupe.

Dans cette déclaration, les sénateurs Pdci-Rda ont estimé que les injonctions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples portent notamment sur une réforme totale de la Cei et non sur une recomposition de cette institution. En conséquence, ce projet de loi visant la recomposition de cet organe, n'est pas conforme aux recommandations de la Cadhp.

Réagissant à cette position du Pdci-Rda, le ministre Sidiki Diakité a réaffirmé que les travaux ont été inclusifs car tous les partis politiques y ont pris part et se sont exprimés. Il s'agit donc, selon lui, d'un consensus tiré de l'économie de toutes les propositions des différentes parties qui ont participé aux discussions autour de la Cei.

Le ministre a en outre souligné qu'il était nécessaire de tenir compte de ce consensus et entamer le chronogramme assez dense qui doit se dérouler sur 14 mois, pour éviter le report de la date de la future élection présidentielle.

Puis il a rassuré quant à l'impartialité des membres de la future Cei, une fois qu'ils auront prêté serment. Le ministre Sidiki Diakité a enfin fait remarquer aux sénateurs qu'en général, tous les conflits et les violences issus des élections sont le fait des personnes et non des organes en charge de l'organisation des élections.

Selon le ministre Sansan Kambilé, la Cadhp a fait remarquer à la Côte d'Ivoire, la composition déséquilibrée de la Cei. Chose qu'elle a souhaité voir corrigée. Pour lui donc, il faut éviter de personnaliser et politiser le débat.