Cote d'Ivoire: Ettien Arthur (Afad) - "Wonlo a ouvert la porte des Eléphants pour nous"

interview

L'ex-capitaine de Williamsville athlétic club évoluera cette saison chez les Académiciens du Plateau.

Qu'est-ce qui a motivé votre départ du Wac ?

Cela faisait un bon moment que j'évoluais au Wac et j'avais envie de découvrir autre chose. L'Afad m'a proposé un meilleur projet et il faut souligner également que j'étais en fin de contrat avec le Wac où c'était toujours les mêmes objectifs. Je n'ai pas eu des propositions de renouvèlement de mes dirigeants. A l'Afad, il y a eu des propositions plus concrètes. En plus, l'Afad a sensiblement le même jeu que le Wac, cela a été l'une de mes motivations à signer pour ce club.

Aviez-vous d'autres propositions ?

Bien sûr. Avant la fin de la saison, j'étais en contact avec la Soa et l'As Tanda.

La Soa était pourtant une meilleure vitrine pour vous puisque l'équipe joue la Ligue des champions cette saison ?

Je l'ai dit tantôt, l'Afad a à peu près la même manière de jouer que le Wac. L'équipe pratique un football qui me convient. C'est une équipe qui me permettra de me mettre en valeur.

Comment avez-vous été accueilli dans votre nouvelle équipe ?

Nous avons repris les entraînements il y a trois ou quatre semaines. J'ai trouvé un groupe formidable. C'est une nouvelle équipe pour moi mais les anciens m'ont permis de m'intégrer assez rapidement parce que ce sont des joueurs que je côtoie en Ligue1 depuis quelques saisons.

Vous faisiez partie des piliers de l'équipe du Wac avec des joueurs comme Romuald Koffi, Attohoula qui sont allés monnayer leur talent à l'étranger. Cette aventure vous tente-t-elle ?

Bien sûr, mais je n'ai pas encore eu de propositions venues d'ailleurs. Pour l'instant, l'équipe qui a cru en moi c'est l'Afad et je vais me consacrer à elle.

Quels sont les objectifs du club cette saison ?

Les objectifs du club restent les mêmes que ceux de la saison dernière. C'est-à-dire batailler pour faire partie des cinq premiers de la saison. Cependant, l'appétit venant en mangeant, si durant notre parcours, des occasions s'offrent à nous, nous les saisirons.

En tant que joueur évoluant dans le championnat local, qu'avez-vous retenu de la prestation de Wonlo Coulibaly à la Can 2019 ?

Ça a été la fierté du football local. Nous étions très heureux parce qu'au départ, personne ne croyait qu'un joueur de la Ligue1 pouvait s'imposer en équipe première qui est constituée de talents. Nous sommes fiers de Wonlo qui a su tirer son épingle du jeu.

Cela vous donne-t-il des idées ?

C'est un message pour nous tous qui évoluons dans le football local. Wonlo Coulibaly a ouvert la porte des Eléphants pour nous. Il faut que nous fassions nos preuves dans le championnat pour prétendre à la sélection. Je pense que ce n'est pas impossible. Que les sélectionneurs nous fassent confiance comme l'a fait le coach Kamara à Wonlo.