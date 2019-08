Togo: Les comptes financiers passés au crible

Ils ont trois jours pour plancher sur les comptes financiers du Conseil de l'Entente. Eux, ce sont les Experts réunis au sein du comité à eux dédiés.

Rassemblés à Lomé depuis ce matin et en présence du Secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Patrice Kouamé, les Experts, a indiqué le président de leur comité, Foaudjinou Komabou, alternativement Secrétaire général du ministère togolais des Affaires étrangères ils auront à se focaliser "sur les comptes de l'institution surtout les comptes financiers aussi sur le fonctionnement de certains organes du Conseil de l'Entente".

Pour ce dernier, le Conseil de l'Entente étant "une des anciennes organisations qui a déjà 60 ans, il y a de quoi que tout soit encore remis à nouveau sur les rails pour que l'institution puisse continuer à faire des pas de géant dans l'intégration des pays concernés et de la sous-région entière dans la paix, la sécurité et le développement de l'espace CEDEAO et de l'Afrique de l'Ouest et partant de toute l'Afrique".

Aussi, a-t-il fait un état des lieux de la situation même du Conseil de l'Entente. D'après M. Komabou, "on peut s'en orgueillir que le Conseil de l'Entente est en train d'évoluer dans le bon sens. Puisque, on a pensé à une alternative de financement de l'institution, par la construction ou création d'une Tour Entente au siège de l'institution à Abidjan. Cette Tour sera un coup de pouce puisqu'il y aura des compartiments à louer et beaucoup de choses sont prévues pour que l'institution soit toujours à la hauteur sur le plan financier".

Pour rappel, le Conseil de l'Entente est composé de 5 pays à savoir, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo.