Cameroun: Logements sociaux d'Olembé - 32 appartements trouvent propriétaires

C'était au cours d'une cérémonie présidée mercredi dernier à Yaoundé par Célestine Ketcha Courtes, ministre de l'Habitat et du Développement urbain.

Six ans après avoir payé les frais d'acquisition, 32 appartements sis en plein cœur des logements sociaux d'Olembe à Yaoundé ont été officiellement rétrocédés à leurs propriétaires. Une cérémonie de remise des clés à 32 propriétaires (sur les 205 enregistrés) qui a été présidée mercredi dernier par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain (Minhdu), Célestine Ketcha Courtes. Il s'agissait de 32 appartements figurant dans un lot de 60 acquisitions compris dans 3 bâtiments.

Des premiers acquéreurs qui ont poussé un vrai ouf de soulagement. « Au-delà du désespoir dû à la longue attente, ces logements vont enfin nous permettre d'avoir un appartement respectable », déclare l'un d'eux. Le Minhdu a alors prescrit aux nouveaux propriétaires de « s'approprier le cahier des charges qui les renseigne suffisamment sur tous les aspects essentiels de la vie commune et en matière de copropriété afin de le respecter ». Tout en leur souhaitant une vie paisible dans cette cité, le ministre leur a demandé de « garder jalousement cet investissement et d'en prendre le plus grand soin ». Des propos également corroborés par Louis Roger Manga, directeur général de la mission d'Aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux (Maetur).

Ces logements rétrocédés sont des bâtiments collectifs R+4 de type T3, T4 et T5. Entièrement équipés en eau, en électricité et en système d'assainissement des eaux usées, ces appartements offrent à leurs occupants toutes les commodités urbaines requises. Notamment : connectivité, mobilité, téléphone. Ainsi, elles souscrivent au dessein des pouvoirs publics qui consiste à « construire des villes équitables qui offrent à toutes les populations les opportunités tout en évitant de produire, à grande échelle des laissés-pour-compte », a déclaré le Minhdu. Ces bâtiments ont été construits grâce au tryptique institutionnel Sic, Maetur et du Crédit foncier du Cameroun (Cfc). Cette cérémonie sera suivie d'une autre ce vendredi à Douala.

Toutes les deux rentrent dans le cadre d'un vaste projet de construction de 10 000 logements sociaux et d'aménagement de 50 000 parcelles constructibles sur toute l'étendue du territoire national initié par les pouvoirs publics. Lancé en 2010, ce projet concerne les 10 chefs-lieux de région du pays.