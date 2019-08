Congo-Brazzaville: Réseaux sociaux - FaceApp anime la toile et fait déjà polémique

L'application mobile devenue très populaire grâce à sa retouche automatique des photos à l'aide des filtres vieillissants fait le buzz sur les réseaux sociaux et suscite en même temps les inquiétudes de certains internautes.

Ces derniers jours, il est difficile de passer à côté du FaceApp Challenge. Car en dépit d'être une simple application, c'est devenu un challenge de poster ses photos vieillissant sur Facebook, Twitter et Instagram. De nombreuses célébrités, mais aussi des personnes anonymes s'accrochent à cette technologie pour montrer à quoi elles pourraient ressembler à 60 ans ou plus.

Selon Visibrain, une société française spécialisée dans la veille et l'analyse des données qui circulent sur internet, plus de cent cinquante-et- un mille publications Instagram et près de six cent mille publications Twitter y sont liées, via le terme #AgeChallenge. FaceApp est actuellement la première application de photo la plus téléchargée sur Google Play et la quatrième toutes catégories confondues dans l'Hexagone.

Mais, en dehors de son regain de popularité, l'application créée en 2017 par une équipe de développeur Russe basée à Saint-Pétersbourg soulève des inquiétudes en raison de ses conditions d'utilisation qui offrent peu de garantie en matière de respect de la vie privée. En effet, certains usagers supposent que cette technologie offre aux propriétaires l'autorisation d'utiliser votre visage pour faire tout ce qu'ils veulent avec. Ces images peuvent ainsi être vendues à des annonceurs pour des fins publicitaires.

En revanche, cette polémique s'avère infondée. Car, contrairement à ce qui est raconté sur les réseaux sociaux, FaceApp ne récupère pas toutes les images stockées dans les bibliothèques de ses utilisateurs sans leur autorisation. L'application télécharge seulement la photo que l'utilisateur souhaite transformer, de la même manière que Snapchat ou Instagram. « Les images sont partagées de façon totalement anonyme. Il est donc impossible d'identifier un utilisateur ou toute autre donnée basée sur les photos », ont répondu les responsables de l'application pour rassurer les utilisateurs.

Ils affirment également qu'en dehors du fait que les conditions d'utilisation prévoient qu'en chargeant une photo dans l'application l'utilisateur cède à l'entreprise qui la gère la possibilité de réutiliser et exploiter ce cliché, la plupart de ces clichés sont détruites des serveurs dans les quarante-huit heures après leur téléchargement.