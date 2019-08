Congo-Brazzaville: Embeudah Musik - « Tozo beta Mbonda » sur starter de Trace kitoko

Tozo beta Mbonda est le tout dernier single de Embeudah Musik, un ensemble de Congo Brazzaville que dirige Diamon Boy. Un groupe qui fait parler de lui depuis 2014 grâce à l'album mythique Loubout1.

Régulièrement diffusé sur Trace Tv, Tozo beta Mbonda est un single chanté dans un style de musique actuel, l'afro-ndombolo qui est un mélange du ndombolo et de l'afrobeat. Il est également sur starter de Trace kitoko, c'est-à-dire qu'il est le meilleur des deux Congo.

Le message qu'apporte ce single est très instructif et éducatif car il appelle les citoyens à combattre les antivaleurs. Conscient de ce que les canaux traditionnels de distribution de disc ne rassurent plus sur la vente, il promeut ainsi le produit à travers des réseaux sociaux.

« Nous comptons sur les réseaux sociaux et les gens de l'extérieur pour gagner quelque chose. La vente en ligne de notre album rapporte ainsi que les concerts. Nous préfèrons vendre via les plateformes étrangères parce qu'il n'y en a pas au pays », a expliqué Diamond Boy.

Embeudah Musik n'est pas à son premier produit. Il avait sorti en avril 2014 un album mythique intitulé Loubout1 dont le clip a été diffusé une année plus tard en 2015. Il a marqué le Congo et le continent. Grâce à ce titre, il fera le Gabon, la Côte d'Ivoire et la RD Congo. Il avait aussi presté lors de la campagne présidentielle de 2016 pour le compte du président Denis Sassou N'Guesso sur invitation du M2NR.

Loubout1 est toujours en vente en ligne et compte plus de 300 000 vues sur youtube.

« Loubout1 c'est un moustique. Voilà pourquoi Régis qui n'est plus avec nous, nous dit que Loubout1 sort pour piquer les rageux. C'est la première piqure d'un moustique », a signifié le leader du groupe.

C'est le seul du groupe. Il est présent sur toutes les plateformes de musique. Loubout1 est distribué par la maison Boys Playa depuis Abidjan (Côte d'Ivoire) avec le Rony Adams.

Contrairement à la confusion que ce titre peut susciter dans l'interprétation des mélomanes, il n'encourage pas la reproduction des hommes sur la terre mais, il appelle plutôt à avoir un comportement responsable dans les relations sexuelles afin d'éviter les grossesses non désirées et les infections dues au VIH/sida.

Bien-Aimé Miayoukou, manager et représentant du groupe se dit satisfait du travail réalisé dans la promotion et la visibilité du groupe. « Pour l'instant nous nous consacrons pour le tout dernier single afin de continuer à travailler pour le dernier single. On était à la Kermesse de Kombo où le groupe a presté en tant qu'ambassadeur Airtel. Nous avons récemment joué à Urban Brazza festival », a-t-il indiqué.

Le groupe a été créé le 14 avril 2014. Il a d'autres titres à savoir Amigo vinca vinca, V.A.P, Mosaka... À la création, il était constitué de cinq membres parmi lesquels Régis, Rudy et la Bad. Seulement, la dislocation interviendra plus tard pour des raisons d'intérêt. Aujourd'hui, Diamond Boy est resté avec Batchi Falla, l'animateur de choc appelé la machine des animateurs.