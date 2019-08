Congo-Brazzaville: Festival Couleurs d'Afrique - L'appel à candidature déjà ouvert

Les artistes musiciens, danseurs et humoristes africains peuvent postuler à ce festival qui se tiendra à Porto-Novo (Bénin), du 19 au 22 décembre 2019.

Initié par l'Association culture et développement d'Ici et d'ailleurs (CDIA), ce grand moment vise le rayonnement de la culture africaine, à travers le rassemblement culturel. Le Festival Couleurs d'Afrique permet d'accompagner le développement et la professionnalisation de la culture africaine par le biais des formations, des rencontres professionnelles et d'échanges.

Ce festival ambitionne la facilitation du brassage culturel et le développement du réseau régional entre les artistes et les professionnels de l'industrie musicale et des arts de la rue. Festival Couleurs d'Afrique permet aussi de promouvoir le métissage musical et artistique entre les pays du Sud et ceux du Nord et favoriser l'émergence de nouveaux talents.

Pour postuler, les candidats doivent envoyer leur dossier par mail (association.cdia@gmail.com au plus tard le 30 août. Le dossier est composé d'une lettre de candidature adressée au délégué général du festival .Trois photos de scène, un ou plusieurs liens de prestations ou performances en live (YouTube, Vimeo ou Facebook).Un dossier de presse comportant toutes les informations nécessaires : une fiche technique, une fiche de fonction du groupe avec les informations de passeports valides et la ville de départ du groupe, un lien de chaîne YouTube ou des vidéos en ligne. Notons que la liste des groupes retenus sera publiée courant le mois d'octobre 2019 et le règlement du festival est disponible sur Internet.