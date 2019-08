Congo-Brazzaville: Numérique - La Fintech, une opportunité de développement des économies africaines

La fondation BantuHub organise, le 8 août prochain, une conférence sur la fintech à Brazzaville sur le thème : Enjeux de la fintech et perspectives au congo. Une thématique pertinente d'autant plus que d'après le Fonds monétaire international (FMI), d'ici 2050, grâce à l'essor des nouvelles technologies, douze des vingt pays qui connaîtront les booms économiques les plus importants dans le monde se situeront sur le continent africain et plusieurs experts estiment que la « fintech » va fortement contribuer à cela.

La technologie financière (fintech) est une nouvelle industrie financière qui déploie la technologie pour améliorer les activités financières. Le terme « fintech » est une contraction de « finance » et de « technologie »

Cette conférence a pour objectif de favoriser le partage d'expériences et d'idées autour des thématiques étroitement liées au numérique et/ou à l'entrepreneuriat. A cet effet, les participants vont explorer les opportunités du secteur du numérique pour les entreprises et identifier les possibilités de développement que ce secteur offre aux acteurs privés et publics.

À travers les thématiques à la fois « digital-centric » et ouvertes, ce rendez-vous réunira les pionniers des nouvelles technologies, des dirigeants du secteur public et privé ainsi que tous les acteurs du développement qui ont en commun la volonté de construire une économie numérique solide et inclusive dans l'objectif de trouver, à chaque édition, des éléments de réponses aux maux qui minent le développement de ce secteur.

En mettant en place cet espace d'échange, la fondation BantuHub veut permettre aux acteurs locaux et internationaux d'échanger pour créer un environnement propice à la diffusion technologique que le Congo saura exploiter pour développer son économie numérique.

Notons que le BantuHub est une organisation oeuvrant pour la promotion des TIC et de l'entrepreneuriat juvénile en République du Congo. Sa mission s'articule autour de trois axes : la sensibilisation, la formation aux métiers des TIC et l'accompagnement de projets innovants. Fondé en 2013, le BantuHub a organisé plusieurs événements et formations qui ont contribué à vulgariser le numérique et ses usages.