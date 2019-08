Burkina Faso: Lions Club Ouagadougou Synergie - Karim Ouatttara passe la main à Amidou Ouédraogo

Le Lions club Ouagadougou Synergie a procédé à une passion de charge mettant à sa tête son dixième président, le mercredi 31 juillet 2019 à Ouagadougou. Amidou Ouédraogo est le nouveau président.

Le Lions Club Ouagadougou Synergie a célébré sa dixième cérémonie de passation de charges mettant ainsi à sa tête son 10e président Amidou Ouédraogo. Il succède Karim Ouattara à la plus haute responsabilité dudit club pour un mandat de 1 ans.

Pour sa prise de fonction le président entrant a annoncé un programme composé de dix axes. La cérémonie officielle de passation de charge a eu lieu, le mercredi 31 juillet 2019 à Ouagadougou, à la Maison de l'Entreprise du Burkina Faso.

Selon le président sortant, Karim Ouattara, de son mandat les actions ont été placées autour de quatre objectifs majeurs, ce qui a permis à lui et son équipe d'engranger des résultats très appréciables. En effet, Il a énuméré avec satisfaction l'acquittement du club de l'ensemble de ses engagements financiers vis à vis du district 403A3 et du siège international. Au titre des œuvres sociales le président sortant a mentionné le soutien du club Ouagadougou Synergie à une association de filles mères de Pissy sous forme de Don en vivres et de savons à hauteur de 300 000 FCFA. Il a aussi souligné l'appui du Club à l'évacuation d'une petite fille qui souffrait d'une malformation du cœur avec dont le coût de l'opération se chiffre à 30 millions de FCFA. Pour lui, ses différents acquis résultent du travail acharné des uns et des autres et témoignent de l'engagement et la détermination à vouloir contribuer à la réduction de la misère, au sein des communautés les plus vulnérables.

Pour les perspectives M. Ouattara a émis le souhait que le bureau nouvellement installe puisse mettre en place des mécanismes pour la dynamisation du Leo Club et l'organisation d'une soirée de collecte de fond. A l'entendre, l'intronisation des impétrants doit également être fait dans les mois à venir afin de réunir l'effectif du Club Ouagadougou Synergie.

Quant au président entrant du club Ouagadougou Synergie Amidou Ouédraogo, chaque membre du club est un président potentiel. Il a soutenu que c'est ensemble que tout un chacun contribuera a relevé les défis, a dépassés les obstacles et embuches, ouvrir de nouveaux chantiers, prospecter de nouveaux horizons afin d'atteindre les objectifs assignés par le gouvernement du district 403A3. Concernant ses objectifs, il s'agit selon lui, de revenir aux fondamentaux dans la stricte observance et le respect de l'éthique Lion, faire des dirigeants des clubs, des leaders bien formés et servant afin de donner le meilleur exemple d'engagement attendu de tous les lions.

Par ailleurs, son programme qu'il a intitulé « les 10 actions pour les dix ans de Synergie » compte dix éléments essentiels à savoir, entre autres, le renforcement de l'administration et de la gouvernance du club en respectant tous les engagements du district, le renforcement de l'amitié entre nouveaux et anciens membres du Club. Il a aussi dans sa ligne de mire l'organisation d'une soirée de collecte de fonds marquant le 10e anniversaire de Ouagadougou synergie, le jumelage de son club avec d'autres clubs et la redynamisation du Leo club.