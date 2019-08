Ile Maurice: Conseil des ministres - Revoilà les nouvelles lois du travail

Le Cabinet a avalisé, ce vendredi 2 août, l'introduction d'une version revue du Workers' Rights Bill et de l'Employment Relations (Amendment) Bill à l'Assemblée nationale. Cela, suite aux consultations avec les représentants syndicaux et patronaux.

Le Conseil des ministres avait annoncé l'introduction de ces projets de loi, le 12 juillet. Mais ni Business Mauritius ni les syndicats n'étaient d'accord.

L'objectif du Workers' Rights Bill, est-il écrit dans le compte-rendu des décisions ministérielles, vise à remplacer l'Employment Rights Act par un cadre légal moderne, incluant notamment les nouvelles formes de travail. «The object of the Workers' Rights Bill is to repeal the Employment Rights Act and replace it by a modern and comprehensive legislative framework with a view to addressing the shortcomings of the present legislation and to provide for new emerging forms of work.»

Ce texte de loi veut également davantage protéger les travailleurs contre la discrimination et la précarité et leur assurer une retraite.

Quant à l'Employment Relations (Amendment) Bill, il a pour but d'amender l'Employment Relations Act afin de consolider et renforcer les relations patronat/syndicats via des mécanismes de négociation collective, de dialogue social et de résolution des conflits.

Le Cabinet a aussi pris note que les procédures appropriées seront suivies pour retirer le Workers' Rights Bill (No. XVIII of 2019) et l'Employment Relations (Amendment) Bill (No. XIX of 2019) qui ont déjà été présentés en première lecture à l'Assemblée nationale.

Autre decision du Conseil des ministres : l'introduction de Digital Service Centres dans tous les bureaux de poste de Maurice et Rodrigues, pour que les citoyens aient accès à tous les services en ligne du gouvernement. Voir le compte-rendu sur : http://pmo.govmu.org/English/Documents/Cabinet%20Decisions%202019/Cabinet_Decisions_taken_on_02_AUGUST_2019.pdf