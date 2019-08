Bénin: Lionel Zinsou dit avoir «été prévenu» de sa condamnation

L'ex-Premier ministre béninois Lionel Zinsou a été condamné ce vendredi 2 août par la justice de son pays à 5 ans d'inéligibilité et six mois de prison avec sursis pour dépassement de frais de campagne électorale et usage de fausse attestation.

Si sa peine est confirmée, il sera de fait exclu des municipales de 2020 et surtout à la présidentielle de 2021. Sur RFI, Lionel Zinsou explique ne pas avoir été surpris par cette condamnation. Il est l'Invité Afrique de RFI ce samedi 3 août.

On m'a prévenu six mois à l'avance qu'après les législatives sans opposition, on préparait une présidentielle au Bénin en 2021 sans opposition. J'ai donc connu la décision bien avant le délibéré et l'audience parce que le pouvoir exécutif m'avait fait prévenir: 'N'élaborez pas de plan sur la comète, vous serez inéligible'.