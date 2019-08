Togo: "UNIR a probablement remporté la majorité des sièges sans convaincre de la transparence et de la sincérité du scrutin"

213 personnes mobilisées, qui ont permis de couvrir au total 143 centres et 296 bureaux de vote observés au Nord et 168 centres et 666 bureaux de vote au Sud.

Ceci, pour un taux de couverture de 10,68 % de bureaux de vote sur (9005) et 7,05 % de centres sur (4410) à l'échelle nationale. L'observation a porté sur un total de 414.083 inscrits et 160.516 votants, soit un taux de participation de 38,76% et d'abstention de 61,24% dans les zones couvertes.

Au total trois-cent onze (311) centres sur 4410 et 962 bureaux de vote sur 9005 ont été observés sur le plan national.

Ce fut le dispositif mis en place par SADD ( Solidarité Action pour un Développement Durable), qui lui a permis d'assurer son rôle de contrôle citoyen des élections locales du 30 Juin dernier et dont les partielles ont lieu le 15 Août prochain.

Au terme de cette observation électorale, cette organisation de la société civile dispose des chiffres qui lui ont permis " d'analyser le processus électoral avec un accent sur le dysfonctionnement sur l'établissement des listes électorales, les résultats du scrutin, le comportement des électeurs et la transparence du scrutin".

Ce sont donc ces éléments que Yves K. Dossou, Coordonnateur de SADD et ses collaborateurs ont partagé avec la presse ce Vendredi à Lomé. Lecture !