Cote d'Ivoire: Indépendance 2019 - Le district d'Abidjan au secours de 10.500 malades

C'est le mercredi 9 janvier dernier, à l'ouverture du Conseil des Ministres que le Chef de l'Etat ivoirien, Alassane Ouattara, avait déclaré 2019, année du social. C'est dans ce cadre que se sont inscrits, depuis lors, les projets du District Autonome d'Abidjan.

A la faveur donc de la célébration du 7 août 2019, date commémorative de l'accession de notre pays à l'indépendance, le ministre gouverneur Robert Beugré Mambé a décidé, cette année, de remplacer les festivités culturelles, autrefois organisées pour marquer d'une pierre blanche cette date, par une opération sociale de soins médicaux gratuits. L'opération s'est déroulée du 30 Juillet au 02 Août 2019 avec une extraordinaire mobilisation d'enfants, de jeunes et de vieux.

Consultations, soins, dons de médicaments, de lunettes pharmaceutiques, petites chirurgies dentaires, extractions de kystes, ont constitué l'activité principale des 40 médecins coréens appuyés par une cinquantaine de cadres ivoiriens de la santé .

Cette action du district Autonome d'Abidjan, menée en partenariat avec l'ong coréenne, International Youth Fellowship (IYF), a concerné plusieurs pathologies : pédiatrie, soins dentaires, ophtalmologie, gynécologie, médecine orientale, ulcère de burili... Durant donc ces quatre jours, l'hôtel du District s'est transformé en un véritable centre médical où médecins ivoiriens et coréens ont pu soulager plus de 10.500 malades venus des 150 villages d'Abidjan mais aussi ceux de la zone urbaine là où les organisateurs avaient ciblé 2.800 patients.

« Cette action cadre avec la vision du Président de la République et nous sommes heureux que le corps médical se soit mobilisé pour répondre à cet appel. Ce sont des actions que nous allons renforcer. Pour fêter il faut être en pleine santé et nous essayons d'apporter ce bien-être à nos populations » a dit Robert Beugré Mambé.

Pour le Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, Dr Aouélé Eugène Aka, cette action de Beugré Mambé est « une initiative heureuse non seulement pour les malades ici présents mais aussi pour le ministère de la santé publique et pour toute la côte d'ivoire au moment où le gouvernement a décidé d'un programme social ». C'est pourquoi, il a tenu à rendre hommage au gouverneur qui a bien compris et qui démontre que les problèmes de la santé doivent être partagés et qu'il ne revient pas à une seule structure ou a un seul individu de traiter les problèmes de santé. « Je voudrais lui dire merci de mettre en œuvre cette vision du président de la république qui entend investir entre 2019 et 2021 plus de 800 milliard dans la santé » a-t-il conclu.

Les populations venues nombreuses en consultation ou ayant reçu des soins ont tenu également à saluer et remercier du fond du coeur le gouverneur Beugré Mambé pour cet acte de grande portée sociale. « En ces temps difficiles, il n'était pas évident pour tout le monde de pouvoir se prendre en charge, toute chose qui témoigne de l'importance de l'action de notre fils, le gouverneur du district d'Abidjan », s'est réjoui M. Oga Léon Georges, président honoraire des chefs atchans.

Il faut signaler que la participation des médecins coréens à cette campagne de soins gratuit est la conséquence directe d'une mission effectuée par Robert Beugré Mambé, du 07 au 17 Juillet 2019, en Corée du Sud et où le District Autonome d'Abidjan et la ville métropolitaine de Busan ont décidé de s'unir à travers un accord de jumelage, pour se soutenir dans tous les domaines.