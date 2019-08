Cote d'Ivoire: Salon africain des assurances (SADA 2019) sous le sceau de la digitalisation

« La digitalisation des assurances au profit des populations ». Tel est le thème de la troisième édition du Salon africain des assurances (Sada).

Cette année, ce salon qui aura pour cadre la Caistab, à Abidjan-Plateau, est prévu se tenir les 12 et 13 septembre 2019.

Cette autre rencontre des assureurs sera meublée de panels, des conférences sur des thématiques portant sur la digitalisation des assurances, tant sur l'assurance vie que l'Iard (Ndlr: incendie, accidents et risques divers), avec les acteurs du secteur, les banques, les cabinets de courtage, ainsi que tous les intervenants dans la chaîne des assurances, a détaillé la commissaire générale et par ailleurs présidente d'Orassu Groupe, la structure organisatrice, Valérie Kouamé, lors du lancement.

Ce 3è rendez-vous vient répondre à un objectif de, non seulement, promouvoir la digitalisation, mais aussi vulgariser les assurances auprès des usagers en Côte d'Ivoire.

« Ce salon vient combler un vide et il contribue à faire tomber les barrières surtout en créant une véritable proximité avec les usagers concernant les produits d'assurances proposés par les compagnies.

Et en la matière, nous sommes convaincus qu'avec la digitalisation des assurances, ce rapprochement des usagers d'avec les produits d'assurances sera de plus en plus une réalité », a conclu la commissaire générale.

La première édition s'était déroulée les 5, 6 et 7 octobre 2017 et la deuxième les 27, 28 et 29 septembre 2018 à Abidjan.