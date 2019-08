Cote d'Ivoire: Jeannot Ahoussou-Kouadio - "Les Ivoiriens et Ivoiriennes sont fatigués des crises à répétition"

A la clôture de la séance publique du Sénat ce vendredi 2 août, à Yamoussoukro, le président Jeannot Ahoussou-Kouadio s'est réjoui du fait que pour la première fois de son histoire, son institution ait réussi à conduire un processus législatif jusqu'à son terme.

De son point de vue, ce chemin parcouru est à mettre à l'actif du Président Alassane Ouattara et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dont la détermination a permis l'opérationnalisation du Sénat.

Aussi a-t-il profité de cette tribune pour encourager le Président de la République dans sa ferme volonté, maintes fois affichée, de prendre toutes les dispositions utiles afin que les futures élections se déroulent dans un climat de sérénité pour tous les Ivoiriens et toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire.

Par ailleurs, le président du Sénat a rappelé à l'ensemble de la classe politique ivoirienne que les concitoyens attendent des offres politiques qui répondent à leurs aspirations profondes, faisant allusion aux échéances de 2020.

« Les Ivoiriens et Ivoiriennes sont fatigués des crises politiques à répétition, et ils nous regardent, ils nous observent.

C'est en cela que l'élection présidentielle à venir doit être pour nous, acteurs politiques de ce pays, tous bords confondus, une opportunité de nous réconcilier avec le peuple », a lancé le président du Sénat aux hommes politiques.

Au-delà des acteurs politiques, Jeannot Ahoussou-Kouadio a invité chaque citoyen à faire preuve de responsabilité dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Il a invité les journalistes à désarmer leurs plumes.

« Les Ivoiriens ont besoin de sortir définitivement du cycle infernal du traumatisme des crises post-électorales », a insisté le président du Sénat, avant d'inviter ses pairs à se tenir prêts et disponibles, car ils devront participer à des activités de représentation sur le plan national et international.

Pour le président Jeannot Ahoussou-Kouadio, les travaux qui viennent de s'achever sont importants à plus d'un titre.

En ce qui concerne les deux projets de loi en lien avec les échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives d'une part et d'autre part entre les autorités administratives, il a souligné que l'accès au numérique et la lutte contre la fracture numérique constituent des défis majeurs de la marche de la Côte d'Ivoire vers la modernité, la dématérialisation des actes.

Et également vers la facilitation des actes de la vie courante, à moindre coût et dans un cadre sécurisé.

Quant au projet de loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante, Jeannot Ahoussou-Kouadio a fait remarquer qu'elle est capitale pour la vie de la nation.

A cet effet, il a expliqué que le collège électoral ivoirien va être convoqué dans 15 mois environ en vue de l'élection du Président de la République.

« Ainsi, le texte que nous venons d'adopter devrait participer à l'organisation d'élections transparentes et apaisées, dans un climat de confiance et de responsabilité », a-t-il indiqué, avant d'inviter les acteurs politiques, toutes obédiences confondues, à la retenue et à la responsabilité.

« L'élection présidentielle à venir ne doit, en aucun cas, constituer une source d'anxiété et d'inquiétude pour nos concitoyens », a-t-il poursuivi.