Cote d'Ivoire: Hamed Bakayoko - "Dans un pays, il est important d'avoir des socles, des piliers qui ne bougent pas"

« La Gendarmerie nationale est une institution qui jouit d'une grande réputation. Ici en Côte d'Ivoire, la réputation de la Gendarmerie est pure et sans tache. Je vous exhorte à renforcer cette image que les citoyens ont de l'institution. Evitez de la dégrader ». Ces conseils sont du ministre d'Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko.

Il les a prodigués ce vendredi 2 août, à l'occasion de la double cérémonie de baptême de promotion et de prestation de serment d'officiers élèves et d'élèves sous-officiers, à l'Ecole de gendarmerie d'Abidjan sise à Cocody en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires.

Au rang desquelles, le général de division, Doumbia Lassina, chef d'Etat-major général des armées, le général de brigade, Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, le directeur général de la Police nationale, Kouyaté Youssouf, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Gilles Huberson, le directeur général des impôts, Ouattara Sié Abou, parrain de la 43e promotion des Officiers élèves.

Pour le ministre, la gendarmerie ivoirienne respecte scrupuleusement, jusqu'à ce jour, sa devise. A savoir, « pro patria pro Lege », ce qui signifie « pour la patrie, pour la loi ».

A preuve, dira-t-il, « durant la décennie de crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, et même durant la guerre, la gendarmerie est restée la gendarmerie. Cela est important. Dans un pays, il est important d'avoir des socles, des piliers qui ne bougent pas, même quand il y a des perturbations.

En Côte d'Ivoire, je peux le dire avec fierté, la Gendarmerie fait partie de ces piliers. Vous avez fait face à tous les défis. Grâce à vous, même le phénomène des coupeurs de route est en train de prendre fin. Merci et félicitations à vous », a-t-il affirmé.

Le ministre d'Etat, ministre de la Défense a aussi demandé aux nouveaux gendarmes qui rejoignent le terrain dans les prochains jours, de cultiver des valeurs telles que la droiture (devise de la 43e promotion des Officiers élèves), la probité, l'abnégation au travail, le sérieux et l'humilité.

« En effet, la droiture est une vertu cardinale dans la vie. Marchez dans les pas de votre parrain (Ouattara Sié Abou, Dg des impôts), et vous deviendrez des officiers exemplaires. Faites preuve de droiture dans l'exercice de votre métier. Travaillez avec rigueur et abnégation », les a-t-il exhortés.

Avant le ministre d'Etat, le parrain de la 43e promotion des officiers élèves gendarmes a également exhorté ses filleuls à se montrer dignes de la confiance placée en eux. « Soyez droits. La droiture est l'une des valeurs qui doit toujours vous caractériser. Elle impose des engagements qui sont le prix à payer.

Ce nom vous oblige à l'abnégation, au dépassement de soi et au travail bien fait. Ne laissez aucune place à la paresse. Soyez exigeants et infatigables. Excellez dans la discipline, la probité, le dévouement à servir la patrie. Soyez humbles, car le succès ne sourit qu'aux plus humbles qui travaillent avec zèle. »

Outre les allocutions, la cérémonie a été marquée par la prestation de serment des 17 Officiers élèves de la 43e promotion et des 297 élèves sous-officiers de la 57e promotion (la promotion sortante), baptisée « Mdl-Chef Ouattara Mamadou », tué lors d'une mission à l'intérieur du pays.

Par ailleurs, la cérémonie a été marquée par le baptême de la 58e promotion des élèves sous-officiers de gendarmerie. Au nombre de 601 éléments, ils viennent ainsi d'achever leur première année de formation.

Leur nom de baptême est « Mdl-Chef Kouman Vivien », du nom d'un de leurs aînés, également tué en 2016, lors d'une mission à l'intérieur du pays.