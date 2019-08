Cote d'Ivoire: C2D et prêt souverain (AFD) - Le Premier ministre appelle à la réalisation rapide des projets

Présidant la cérémonie de signature de 4 conventions de financements de projets entre la Côte d'Ivoire, le Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) et le Prêt souverain de l'Agence Française de Développement (AFD), le 2 août 2019 à Abidjan, le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a exhorté les parties à l'exécution desdits projets dans les meilleurs délais. Et ce, au grand bonheur de la population.

« ... Convaincu de l'impact positif des projets sur l'amélioration des conditions de vie des populations, je voudrais vous engager à accélérer leur mise en œuvre, et de veiller à les rendre opérationnels dans les meilleurs délais », a indiqué Amadou Gon Coulibaly.

Ces conventions de financements, d'une valeur totale de 91,6 milliards de Fcfa, concernent notamment les projets de mise en œuvre du Plan sectoriel de l'éducation (16,60 milliards de Fcfa), d'accompagnement à la réinsertion des militaires (6,56 milliards de Fcfa), de la construction des marchés de Bouaké et de Yopougon (56,04 milliards de Fcfa) et du fonds d'étude et de pilotage du 2ème C2D (6,38 milliards de Fcfa).

Ces projets se situent dans le cadre de l'exécution de la Feuille de route de la coopération ivoiro-française, signée le 13 juillet 2019.