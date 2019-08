Ile Maurice: Promotion touristique en Europe - Anil Gayan justifie les dépenses

Fallait-il au pays dépenser Rs 474,3 millions rien que pour promouvoir la destination Maurice auprès des touristes français, britanniques et allemands pour les exercices financiers 2016-2017, 2017- 2018 et 2018-2019 ?

Preuves à l'appui, Anil Kumar Gayan, ministre du Tourisme, a répondu positivement à la question qui lui a été posée par le député Sudesh Rughoobur mardi 30 juillet. C'était dans le cadre de la séance questions/réponses adressée aux ministres à l'Assemblée nationale.

«Les résultats obtenus par la Mauritius Tourism Promotion Authority en France, au Royaume-Uni et en Allemagne en 2016, 2017 et 2018», a souligné Anil Gayan, «ont démontré que l'organisation de cette campagne promotionnelle durant ces trois périodes était nettement en faveur de Maurice.»

Il a ajouté que ces trois marchés ont généré une hausse de 148 926 touristes et des revenus supplémentaires de Rs 6,9 milliards «si nous estimons que la moyenne des dépenses consenties par chaque touriste européen s'élève à quelque Rs 47 000».

Pour soutenir sa thèse, Anil Gayan a comparé la performance du secteur du tourisme en 2014 et en 2018. «La France qui a enregistré une croissance en baisse entre 2011 et 2014 a rebondi par une croissance de 4,4 % en 2015 et depuis a maintenu sa progression, a-t-il fait ressortir.

Le taux de croissance à deux chiffres réalisé par l'Allemagne durant ces trois périodes contraste avec la performance minimaliste de 2,9 % en 2014.»

Entre la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, c'est la France qui arrive en tête en termes de dépenses du budget alloué pour la réalisation de la campagne de promotion de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA). Ces dépenses se sont élevées à Rs 199,3 millions, soit 42 % du montant total accordé à cette activité.

L'Allemagne au top

Le plus petit budget est allé à la campagne à destination du marché allemand. Mais au final, c'est l'Allemagne qui remporte la palme s'agissant de la croissance ou du nombre de touristes supplémentaires occasionnés par cette campagne de promotion.

Les dépenses effectuées sur le marché français par la MTPA pour 2016, 2017 et 2018 étaient respectivement de Rs 73,4 millions, Rs 56,4 millions et Rs 69,5 millions. Par contre, les montants respectifs pour l'Allemagne étaient de Rs 48 millions, Rs 42,3 millions et Rs 45,81 millions.

Au chapitre du taux de croissance pour ces trois périodes, le score est le suivant : 6,9 %, 0,5 % et 4,3 % pour la France et 37,9 %, 14,5 % et 11,7 % pour l'Allemagne.

Si la comparaison se fait sur la base de la hausse du nombre d'arrivées entre 2014 et 2018, l'Allemagne l'emporte avec une augmentation de 70 703 contre 41 616 touristes à la France.

Les données fournies par Statistics Mauritius le 10 juin indiquent que pour la période de janvier à juin 2019, Maurice a accueilli 14 580 touristes européens de plus comparativement à la même période en 2018.

Pour le premier semestre de cette année-là, le nombre de visiteurs européens ayant séjourné au pays s'élevait à 377 540 contre 392 120 en 2019.