Sénégal: Contraction de l'activité économique en juin (DPEE)

Dakar — L'activité économique est marquée par une contraction au mois de juin, rapporte la direction de la prévision et des études économiques (DPEE).

"Au mois de juin 2019, l'évolution de l'activité économique interne (hors agriculture et sylviculture) mesurée sur la base de celle de l'indice général d'activité révèle une contraction de 2,5%, en rythme mensuel", souligne la DPEE dans son Point mensuel de conjoncture du mois de juin, publié 30 jours après la période étudiée.

Selon le document consulté par l'APS, "cette contreperformance est essentiellement imputable au secteur secondaire (-10,3%)".

Pour sa part, le tertiaire s'est raffermi de 1,4% sur la période, signale la DPEE, notant que "sur une base annuelle, une croissance de 3,2% de l'activité économique hors agriculture et sylviculture est enregistrée en juin 2019, portée à la fois par le tertiaire (+5,4%), le primaire (+12,6%) et le secondaire (+1,1%)".

Le secteur primaire (hors agriculture et sylviculture) s'est légèrement replié (-0,3%) en variation mensuelle, au mois de juin 2019, selon les économistes qui ajoutent que "cette évolution est imputable au sous-secteur de la pêche (-5,1%), l'élevage s'étant consolidé de 2,6% sur la période".

Ils signalent que "sur un an, le secteur primaire hors agriculture et sylviculture s'est conforté de 12,6%, en juin 2019, à la faveur des raffermissements respectifs de l'élevage (+11,7%) et de la pêche (+14,4%)".

En juin 2019, le secteur secondaire s'est contracté de 10,3%, en variation mensuelle.

"Cette contreperformance est, essentiellement, liée aux faibles résultats notés dans les activités extractives (-20,5%), la branche de +filature, tissage et ennoblissement textile+ (-34%) et la construction (- 11,5%)", explique la DPEE.

Par contre, relève-t-elle, "la production et distribution d'électricité et de gaz (+8,7%), la fabrication de matériels de transport (+16%) et la production de l'égrenage du coton (+43%) se sont bien comportées sur la période".

La DPEE ajoute que "sur une base annuelle, une croissance de 1,1% est notée dans le secteur secondaire au mois de juin 2019, particulièrement portée par la fabrication de produits agroalimentaires (+14,4%), la construction (+16,9%) et les activités extractives (+10,8%)".

La croissance "a, toutefois, été atténuée par les faibles résultats de la branche +filature, tissage et ennoblissement textile+(- 52,1%), de la +métallurgie-fonderie et fabrication d'ouvrages en métaux+ (-26%), du +sciage et rabotage de bois+ (-54,3%) et du +travail du caoutchouc et du plastique+ (-19,3%)".

Le Point mensuel de conjoncture fait état d'une "bonne tenue de l'activité du tertiaire en juin 2019".

"En juin 2019, la dynamique du secteur tertiaire s'est traduite par un raffermissement de 1,4% en variation mensuelle, essentiellement soutenu par l'information et la communication (+16,4%), les +activités de services et de soutien de bureau+ (+1,2%) et les activités financières et d'assurance (+0,8%)", explique le document.

Il signale que sur un an, "une croissance de 5,4% est observée dans le secteur tertiaire, au mois de juin 2019, à la faveur, principalement, d'une bonne orientation d'ensemble des activités immobilières (+17,8%), d'enseignement (+15%), de commerce (+4,3%), d'+information et communication+(+8,5%) et de transports (+4,6%)".