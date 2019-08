Maroc: Le tourisme culinaire pour redonner vie au marché central de Casablanca

Si tout se passe comme prévu, le marché central de Casablanca va bientôt opérer sa mue. En effet, la société de développement local (SDL) Casa Aménagement a annoncé son intention de transformer cette place historique de la capitale économique en un marché gastronomique. Sur son site officiel, on pouvait lire que cette décision a été prise dans le cadre de «la requalification et la mise en valeur du quartier art déco de Casablanca».

Justement, il paraît évident que ce projet de réhabilitation dont le montant s'élèvera à 15 millions de dirhams repose sur des tendances touristiques très en vogue et en plein essor actuellement, à savoir le tourisme culinaire et gastronomique.

Certes si les touristes visitent Casablanca, ce n'est pas uniquement pour sa gastronomie. Cependant, l'élaboration d'un tel projet ne rendra leurs expériences que meilleures tant le rôle de la gastronomie dans le tourisme est devenu prépondérant. Explications.

Concept qui connaît un fulgurant développement, le tourisme culinaire et gastronomique constitue une façon agréable de découvrir une culture. Autrement dit, la gastronomie est un pan important de l'histoire d'un pays car elle recèle les traditions et particularités d'une population.

Toutefois, une différence est à faire entre le tourisme culinaire et celui gastronomique. Le premier concerne des touristes qui font de leurs expériences culinaires haut de gamme la principale raison de leur voyage.

Tandis que le second ne recherche pas forcément le « bien manger » mais le « manger vrai », c'est-à-dire découvrir les traditions du terroir, goûter aux spécialités régionales, rapporter des produits typiques.

Mais dans un cas comme dans l'autre, et surtout dans celui du tourisme culinaire, un marché gastronomique s'accompagnera de multiples avantages et pas uniquement pour les touristes.

Dans ce sens, on peut citer une multitude de bienfaits, à commencer par le fait que le tourisme culinaire est considéré comme étant un tourisme durable et responsable. Il présente un intérêt considérable en termes de développement économique local et de valorisation du capital culturel.

En effet, le tourisme culinaire renforce le sentiment d'appartenance à une région ainsi que l'identité et la culture locales. En sus, il permet la promotion des produits alimentaires locaux.

Du coup, les restaurateurs qui devraient prendre place dans ledit marché auront un rôle important à jouer puisqu'ils peuvent être les premiers à favoriser la rencontre entre ces aliments et produits locaux et le touriste culinaire et ainsi, véhiculer in fine, une image d'authenticité tant recherchée par la clientèle portée sur ce type de tourisme.

En somme, tout porte à croire que le futur marché gastronomique symbolisera indéniablement un plus pour attirer davantage de touristes à Casablanca. Maintenant, le tout est de savoir quand ouvrira-t-il ses portes et surtout de quelle manière sera-t-il agencé.