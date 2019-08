Bénin: Richard Assah lance les Championnats de Triathlon

Le Béninois Richard Assah organise le samedi 10 août 2019, les championnats de Triathlon à Bopa, dans son pays.

Pour le bon déroulement des championnats de Triathlon qui regroupent la Natation, le Vélo et la Course, une formation est prévue du 7 au 9 août pour les officiels techniques et événementiels à l'hôtel village club Ahémé de Possotomè. Suite à la formation des techniciens, les athlètes vont se réunir pour la compétition.

Au totale 6 associations seront représentées à cette compétition à savoir : As Triathlon de Cocotomey, As Triathletes de Hêvié, As de Azove, de Sètovi à Dangbo, Association Amis de Avrankou et As Triathlon Kobourou de Parakou.