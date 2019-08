Ile Maurice: Politique - La campagne est lancée

Deux congrès ont eu lieu hier,vendredi 2août . Le parti soleil a réuni ses troupes à Rivière-du-Rempart, au n°7, tandis que les travaillistes se sont rassemblés à Montagne-Longue, au n°4. Chez les Mauves, le Policy Council a animé un forum débat sur les séniors. Trois rassemblements politiques en un jour : la campagne est lancée.

Réseaux sociaux : Ramgoolam annonce une révision de l'ICT Act

En novembre dernier, le gouvernement a voté le Judicial and Legal Provisions Bill et modifié l'article 46 de l'Information and Communication Technologies (ICT) Act pour durcir la loi sur des posts et autres articles sur des réseaux sociaux «qui fâchent» et qui causeraient «des inconvénients ou des mécontentements».

À Montagne-Longue hier, lors du congrès du Parti travailliste (PTr) tenu dans la circonscription no 4, Navin Ramgoolam a annoncé, entre autres, qu'une fois au pouvoir, il va revoir cette loi pour ne pas pénaliser des internautes.

Il a fait cette déclaration en présence de Shameem Korimbocus, qui a été expulsé de Dubaï, jeudi. Le leader du PTr a longuement parlé de cet incident, insinuant que le gouvernement «ena so lamé ladan».

Cependant, en 2007, pendant son mandat de Premier ministre, l'accès à Facebook avait été suspendu pendant moins d'une journée.

Navin Ramgoolam a qualifié le régime Jugnauth de «Gestapo». Il a fait état de la surveillance dont il fait l'objet de la part d'agents du National Security Service. Il a rappelé comment Adolphe Hitler s'est retrouvé seul à la fin de son régime dictatorial et des chefs de sa police secrète ont été emprisonnés.

Selon lui, le téléphone de nombreux Mauriciens qui ne partagent pas l'avis des autorités serait sur table d'écoute et des maisons seraient surveillées par des caméras. Il a parlé de l'aide d'experts israéliens dans ces activités.

Navin Ramgoolam a fait état de faux films et de vidéos manipulées et truquées qui seraient en préparation sur lui, pour tenter de le dénigrer. «Ils me qualifient de bandit, mais rappelez-vous que les autorités sud-africaines avaient également traité Nelson Mandela de bandit.»

Parmi les autres orateurs de ce congrès présidé par Patrick Assirvaden : Arvin Boolell, Shakeel Mohamed et Mireille Martin. À noter la présence de l'ancien ministre des Sports, Michael Glover, parmi l'assistance.

Jugnauth critique «l'express», Ramgoolam et Bérenger mais épargne Duval

Des sympathisants du Mouvement socialiste militant (MSM) se sont réunis, hier, au collège Universal, à Rivière-du-Rempart, pour le lancement de la campagne de l'élection partielle dans cette circonscription. Des groupes étaient venus tant de Grande-Retraite mais aussi de Bel-Air, Surinam ou Camp-Diable.

Certains n'ont pu écouter l'intervention du leader, Pravind Jugnauth, en raison du début tardif de la réunion. Ils sont partis vers 18 heures, alors qu'Ivan Collendavelloo prenait la parole. Un autre groupe de femmes a quitté la salle vers 18h25, en plein discours du Premier ministre. «Nou pou rant lakaz tro tar.»

Cela n'a pas empêché le leader du MSM de tenir un discours de plus d'une heure. Il a réitéré ses attaques de jeudi contre l'express, accusant le journal d'«antipatriotisme».

Il a commenté la réussite des Jeux des îles, accusant son prédécesseur d'avoir négligé les jeunes et «soutiré» les trafiquants de drogue. Il s'est dit fier de mener le même combat que son père sur le dossier Chagos.

Énumérant une série d'affaires remportées par son gouvernement - MedPoint, Betamax et City Power - et a reproché à Navin Ramgoolam d'avoir favorisé ses proches au détriment de la population. «Je suis quelqu'un qui a comme vision une population saine...

Je ne regarde ni communauté ni âge.» Il a défié le leader rouge à «un face-à-face lors des élections générales pour que le peuple juge».

Il n'a pas épargné le leader du MMM, Paul Bérenger, le qualifiant d'«escroc intellectuel», lui reprochant de n'avoir rien fait pour soutenir l'amendement à la Constitution et le projet de loi sur le financement politique.

«Il est vrai que nous avons des divergences, mais quand on écoute ses discours, il peut nous faire pleurer, mé li kouyonn lepep», a-t-il martelé. Par contre, le Premier ministre s'est bien gardé de critiquer le PMSD.

MMM : une Ombudsperson dédiée aux personnes âgées

Énième consultation publique pour le Mouvement militant mauricien (MMM), avec son Policy Council. La question du bien-être des personnes âgées était au centre des discussions, hier, à la salle des fêtes du Plaza, à Rose-Hill.

Sheila Bunwaree, qui préside le Policy Council, avait réuni plusieurs intervenants, dont le sociologue Ibrahim Koodoruth et l'ex-député du MMM, le Dr Satish Boolell.

En préambule, le sociologue a fait un état des lieux de la situation des personnes âgées à Maurice. Le Dr Satish Boolell a ensuite décrit les manquements vis-àvis de ces citoyens. Il déplore le traitement que leur infligent les services de l'État et leurs proches.

Le médecin légiste estime qu'il faut créer des villages pour ceux du 3e âge, en leur offrant des services et un environnement qui les aident à bien vieillir. «Ce n'est pas possible que les vieilles personnes soient abandonnées dans des hospices.»

Satish Boolell propose que les vieilles personnes puissent se rendre chez un médecin de famille ou de la localité pour des soins gratuits au lieu d'attendre de longues heures à l'hôpital. «Cela serait plus facile. Même chose pour les ordonnances, les personnes pourraient avoir des médicaments à l'hôpital», fait valoir l'ancien député du no 17.

Lors des discussions, l'idée d'une Ombudsperson pour la protection des personnes âgées a été évoquée. Plusieurs membres du panel ont parlé du rôle de ces dernières dans la société.

Des membres du public ont témoigné sur le fait que la dignité et les droits humains des personnes âgées sont bafoués. Plusieurs souhaitent que le MMM puisse renforcer la loi sur la violence faite aux personnes âgées et revoir les prestations sociales, dont la pension de veuve, qui s'arrête à 60 ans.

L'un d'eux a proposé que les fonds pour subventionner le transport gratuit soient reversés sur la pension d'une personne qui n'utilise pas l'autobus. Ces propositions seront incluses, selon Sheila Bunwaree, dans le programme électoral du MMM.