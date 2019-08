Soudan: Un accord complet entre CMT et FDLC

Khartoum — Le médiateur africain Mohamed El Hassan Ould Labbat a annoncé l'accord entre le conseil militaire de transition (CMT) et les forces de la déclaration de liberté et de changement (FDLC) sur le document constitutionnel.

Labbat a déclaré dans un communiqué de presse publié samedi matin à l'issue de la réunion des deux parties dans la Salle de l'Amitié à Khartoum que "les deux cotes sont parvenus a un accord complet sur le document constitutionnel et qu'ils vont continuer leurs réunions ce soir pour les préparations favorable à la cérémonie de signature officielle devant le peuple soudanais et devant ses amis d'Afrique et du monde ".

Labbat a remercié toutes les agences de presse d'avoir couvert toutes les étapes des négociations entre les deux parties.

Alors que M.Omar Al-Digair et M.Babikir Faisal membres à l'équipe de FDLC ont affirmé dans des déclarations de presse - pour SUNA- que la signature de l'accord aura lieu dimanche soir et que la cérémonie de signature de l'accord entre les deux parties sera décidée ultérieurement, avec la participation des amis du Soudan en Afrique et dans le monde.