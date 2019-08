Guinée: Le Centre de Formation et de perfectionnement en technique de communication au chevet des médias

Dans le souci d'améliorer le professionnalisme des médias publics et privés, le ministère de l'Information et de la communication à travers la Direction Générale du Centre de Formation et de Perfectionnement en Technique de l'Information et de la Communication (CFPTIC) a initié un projet visant à améliorer et à rendre professionnelle les journalistes et techniciens.

Ce projet dénommé « Médias, Formation et Performance » est une initiative qui vise à faire de la formation une cheville ouvrière de la direction générale du centre de formation et de perfectionnement en technique de communication.

Cette initiative selon le directeur général du centre de formation M. Abdoulaye Djibril Diallo, vise à faire de la formation surtout à cette nouvelle ère de mondialisation ou le numérique vient remplacer l'analogique une formation performante et continue tant pour les journalistes que pour les techniciens.

La formation est un passage obligé pour la performance et elle répond au souci de combler les besoins de formation engendrer par la technologie et les enjeux électoraux en perspectives dans le pays indique le directeur général.

C'est dans ce cadre que la direction générale du centre de formation et de perfectionnement en technique de l'information et de communication avis entamé une série de prise de contact dans tant dans les rédactions que dans les structures relevant du ministère de la communication afin de trouver des voies et moyens de rechausser le niveau des journalistes et techniciens guinéens.

Ces différentes visites de terrain ont permis non seulement de toucher du doigts les problèmes qui assaille les médias guinéens mais aussi à recueillir les besoins de formation et de renforcement des capacités des journalistes et technicien de la presse publique et privé.

Ceci à amener la direction générale du centre de formation d'établir de façons inclusive un tableau de bord de tous les besoins émis pour un renforcement de capacités des médias publics et privés.

A l'issue de ces prises de contact, la direction du centre de formation a pensé aussi à l'organisation en collaboration avec le département de l'information et de la communication et des partenaires techniques et financiers, la nécessité d'organiser des séries de formation et de perfectionnement pour les journalistes de la presse publique et privé ainsi que pour les techniciens.

On retient qu'à la fin de cette tournée de prise de contact, l'adhésion de tous les médias guinéens publics et privé à l'initiative lancé par le centre de formation et de perfectionnement en technique de l'information et de la communication qui est de rendre dynamique les médias guinéens à travers la formation et le renforcement des capacités.

Selon le directeur général du Centre de formation, cette adhésion des médias guinéens à la cause va favoriser à la relance des débats sur la formation et le renforcement des capacités des journalistes et techniciens.

Une initiative qui déboucheras sur l'organisation des journées nationales de la presse qui favoriseras à la discussion sur la formation et de perfectionnement des médias guinéens.