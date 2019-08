Sénégal: Les scouts et guides donnés en modèles

Mbour — Aïssatou Sophie Gladima, la ministre des Mines et de la Géologie, a invité, vendredi, à Mbour (ouest), à s'inspirer des valeurs de citoyenneté et de patritisme qu'incarne le mouvement des scouts et guides.

"Le mouvement des scouts et guides est formateur et ça pousse les jeunes à être de bons citoyens, des citoyens modèles. Tout le monde doit s'en inspirer, parce que l'objectif recherché par ce mouvement comme tous les autres, c'est de faire de bons citoyens, des citoyens engagés et patriotes", a déclaré Mme Gladima.

En visite au camp de vacances initié par ce mouvement qui en profite pour célébrer la journée de l'arbre et la journée internationale du scoutisme sénégalais, la ministre a indiqué que "la patriotisme passe par la foi en soi".

Mme Gladima, marraine de l'évènement, a souligné que les couts, guides et autres éclaireurs n'attendent personne pour apporter leur contribution dans la construction nationale.

"En tout temps et en tout lieu, quelles que soient les circonstances, ils font preuve d'engagement citoyen", a t-elle salué, estimant que ces jeunes "doivent servir de modèle dans un contexte où les autorités sénégalaises ont fait de la construction citoyenne une de leurs priorités".

La ministre a offert au mouvement dix tonnes de ciment, des camions de sable, du basalte, du grain de riz ainsi qu'une enveloppe financière de 500 mille francs CFA, pour la construction de trois cases sur ses installations sises à Mbour. Ce site abrite le camp du mouvement.