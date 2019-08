Congo-Brazzaville: Formation du gouvernement - Le Conseil de sécurité prêt à collaborer avec le gouvernement Ilunkamba

La situation politique en République démocratique du Congo, toujours en attente de la publication du gouvernement, était de nouveau au menu des discussions au Conseil de sécurité des Nations unies, le vendredi 2 août.

Forts des renseignements fournis à ce sujet par la Cheffe de la Monusco Leïla Zerrougui le 24 juillet dernier, les quinze du Conseil de sécurité ont, à l'occasion, esquissé quelques orientations au gouvernement en gestation.

Un gouvernement qui, selon les États membres du Conseil, est censé permettre au président Tshisekedi de tenir ses promesses de campagne ou mieux ses engagements pris devant le peuple congolais.

Des engagements qui vont dans le sens de la réalisation de l'unité nationale, du renforcement de l'État de droit et du progrès de l'ouverture politique et de la consolidation de la paix.

À en croire la déclaration ayant sanctionné la réunion du Conseil lue par la présidente tournante du Conseil pour le mois d'août, la Polonaise Joanna Wronecka, le Conseil de sécurité a hâte de travailler avec le gouvernement Ilunkamba qui sera bientôt mis en place et ce, « afin de relever les défis auxquels la RDC est confrontée ».

Tout en saluant les efforts consentis par le nouveau chef de l'État en faveur notamment de la réconciliation de la paix et de la stabilité en RDC, le Conseil de sécurité l'exhorte cependant à demeurer dans cette dynamique porteuse d'espérances.

Et de rappeler les mesures prises par Félix Tshisekedi pour ouvrir l'espace politique, dont la libération de membres de l'opposition et de la société civile, le retour des acteurs politiques dans le pays, et les efforts en faveur de la liberté d'opinion et d'expression, etc.

Au-delà de tout, l'intérêt pour les quinze, c'est de voir le prochain gouvernement de la RDC respecter les droits humains et les libertés fondamentales.

Un détail sur lequel ils ne transigent pas. Ils encouragent Félix Tshisekedi à tout mettre en œuvre pour faire de la RDC un pays modèle en la matière.

Concernant la lutte contre la corruption et l'impunité, le Conseil s'est félicité de l'engagement pris par Félix Tshisekedi pour éradiquer ces fléaux et l'ont appelé à redoubler d'efforts pour que les responsables de ces crimes répondent de leurs actes.

Sur le chapitre de l'insécurité, notamment à l'Est en proie à l'activisme des groupes armés, étrangers comme nationaux, le Conseil a condamné toutes les forces négatives opérant en RDC et des violations du droit international humanitaire dont elles sont auteures.

L'ONU demande au chef de l'État congolais de s'attaquer, au nom de la synergie de lutte régionale impliquant la RDC et ses voisins, aux causes profondes du conflit, notamment l'exploitation illicite et le trafic des ressources naturelles et de mettre fin aux cycles récurrents de violence.

Enfin, les quinze se sont également félicités des engagements pris par certains membres des groupes armés à se faire désarmer et démobiliser afin de réintégrer la vie civile.