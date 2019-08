Sénégal: Le ministre de la Justice décline ses "priorités" devant l'UMS

Saly-Portudal (Mbour) — L'achèvement des chantiers entamés et la construction d'infrastructures dignes de la justice constituent entre autres priorités du nouveau Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Malick Sall.

"L'achèvement des chantiers entamés et la construction d'infrastructures dignes de la justice sont sur mon tableau de bord.

C'est pourquoi, j'érige en priorité la finalisation des travaux du Palais de justice de Saint-Louis et du Centre de formation judiciaire (CFJ), ainsi que la construction du tribunal de grande instance (TGI) de Pikine-Guédiawaye, du tribunal de commerce et de l'Ecole de la magistrature", a-t-il annoncé.

Présidant, samedi, à Saly-Portudal (Mbour, ouest), le démarrage des travaux de l'assemblée générale de l'Union des magistrats du Sénégal (UMS), le ministre a indiqué que le renouvellement du matériel roulant est aussi en perspective.

Me Malick Sall a assuré que même si le gap ne peut être résorbé d'un seul coup, des efforts importants seront entrepris dès cette année.

"Comme le voyez, la tâche est immense et les chantiers nombreux et urgents ; il faudra nous y atteler ensemble et de manière méthodique et efficiente, parce que les moyens sont précieux et limités.

La gestion axée sur les résultats devra être de rigueur dans tous les actes de gestion et d'administration, le ministère de la Justice devant passer, en 2020, au budget-programme", a-t-il signalé.

"Il s'agit là, assurément, d'un changement de paradigme et il nous faudra tous ensemble nous préparer à entrer efficacement dans cette nouvelle ère de gestion de nos finances publiques.

Dans ce cadre, nous viserons, progressivement, à accroitre notre autonomie financière et budgétaire par une programmation mieux encadrée et plus soutenue", a encore indiqué le ministre.