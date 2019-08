Sénégal: Me Malick Sall entend "privilégier" le dialogue et la concertation permanente avec les magistrats

Saly-Portudal (Mbour) — Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Malick Sall, entend "privilégier" le dialogue et la concertation permanente pour éviter "les écueils d'incompréhension" dans un monde de pluralisme d'opinions, de liberté d'expression et de forte judiciarisation des litiges.

"J'entends privilégier le dialogue et la concertation permanente pour éviter les écueils d'incompréhensions dans un monde de pluralisme d'opinions, de liberté d'expression et de forte judiciarisation des litiges où rien n'est pardonné aux acteurs judiciaires, ni dans l'exercice des fonctions ni en dehors, car le magistrat incarne la justice sous la robe mais aussi toujours et partout même dans ses relations les plus personnelles", a-t-il dit.

Le ministre qui présidait, samedi, à Saly-Portudal (Mbour, ouest), le démarrage des travaux de l'assemblée générale de l'Union des magistrats du Sénégal (UMS), estime que l'Etat se doit d'accorder aux magistrats "une écoute soutenue" pour leur garantir les conditions optimales d'exercice de leurs fonctions.

Me Malick Sall souligne avoir eu "l'occasion de rencontrer, à plusieurs reprises, le bureau de l'UMS pour recueillir son point de vue sur la situation de la justice afin de définir une vision claire et objective des chantiers à poursuivre et/ou à mettre en place".

Il a assuré que le chef de l'Etat est la même dynamique d'accompagner les magistrats dans cette "volonté bien affirmée" de transparence dans leur nomination et leurs avancements.

Sur ce point, poursuit le Garde des Sceaux, les décrets d'application des lois organiques portant statut des magistrats et sur le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) ont été enrôlés dans le circuit d'adoption du Conseil des ministres.

Il a relevé que le décret relatif aux modalités de désignation des membres élus et de fonctionnement du CSM a d'ailleurs été adopté en Conseil des ministres du 25 juillet 2019.

Par contre, le décret d'application sur l'évaluation de l'activité professionnelle des magistrats est toujours en cours d'élaboration pour les besoins d'une large concertation avant sa validation, a fait savoir le ministre de la Justice.

Il a informé que les fiches d'évaluation proposées lors du lancement de la réflexion sur le système d'évaluation ont fait l'objet d'un large partage à l'occasion de visites des juridictions de l'intérieur du pays organisées par la direction des services judiciaires.

Le processus sera bouclé après la visite des juridictions de Dakar, a signalé Me Malick Sall,,soulignant qu'en plus du rendement et de la productivité dans chaque fonction judiciaire, "la qualité de l'activité professionnelle pourra être déterminée par les fiches d'entretien professionnelles qui devront alimenter le système d'évaluation".

"Cette dernière réforme, qui pourrait être mise en application dès 2020, permettra, à terme, plus d'objectivité dans les nominations, gage d'un renforcement de l'indépendance", a déclaré le Garde des Sceaux, ministre de la Justice.