Sénégal: Deux jeunes basketteuses togolaises formées à l'école de la NBA

Deux Togolaises, Aharh Nougan Reana et Apoudjak Yasmine ont pris part à la 17ème édition du Basketball Without Borders (BWB) qui s'est déroulée du 28 au 31 juillet dernier au Sénégal.

De retour au pays, les ambassadrices du Togo ont essayé de briffer leurs aventures, leurs expériences acquises lors de leurs séjours à Dakar.

« Je suis fière d'avoir représenté mon pays le Togo et je pense que je me suis bien amusée et j'ai appris beaucoup de choses aussi », a déclaré Réana dans un entretien avec Africa Top Sport.

Bien que ce stage (organisé en faveur des U17) soit aussi collectif, les filles sont parvenues à retenir chacune, le minimum qui puisse leur servir individuellement. Pour Apoudjak Yasmine (17 ans, 1m71), il s'agit d'un camp de motivation et de défi pour soi.

« Cette compétition m'a donné envie de m'améliorer et de devenir meilleure. On a rencontré des filles exceptionnelles et grandes de tailles mais avec des talents pas possible », a confié Yasmine.

D'après Aharh Nougan Reana (17 ans, 1m68), en dehors du basketball, elles ont eu à discuter de la vie courante.

« On nous a parlé de la vie. Nous avons appris comment avoir confiance en soi et surtout le respect envers l'autre.

Nous avons également appris comment se protéger en tant que jeunes filles. Et après on fait des entrainements par atelier et on a beaucoup dansé aussi », a relaté Réana.

Alors que le stage s'est déroulé en présence des stars, des coachs et des responsables de la NBA anciens comme nouveaux, les filles ont eu le privilège de bénéficier du coaching de ses joueurs professionnels.

« Durant l'évènement on a eu plusieurs coachs dont la plupart venait de la NBA et certains de la WNBA donc il y'avait beaucoup d'expériences. On peut citer : le double All-Star NBA, Joel Embiid (Philadelphie 76ers ; Cameroun ; BWB Afrique 2011), le double champion NBA, Chris Bosh (Etats-Unis), le Rookie de l'année 2017, Ed Davis (plus récemment avec les Brooklyn Nets ; Etats-Unis), Gorgui Dieng (Timberwolves ; Sénégal ; BWB Afrique 2009), Luc Mbah a Moute (plus récemment avec les LA Clippers ; Cameroun ; BWB Afrique 2003), Tacko Fall (Boston Celtics ; Sénégal), Makhtar Ndiaye (ancien joueur NBA ; Sénégal), Boniface Ndong (ancien joueur NBA, Sénégal) », ont raconté Réana et Yasmine avant de poursuivre.

Après leurs expériences vécues lors de ce camp, les deux ambassadrices ont fait passer un petit message à leurs sœurs qui n'ont pas pu participer au stage. « Pour nos sœurs ici, on peut dire qu'aucune compétition n'est facile et qu'il faut travailler dur pour être au top sans oublier qu'il faut s'amuser aussi par moment », ont ajouté les filles.